Cómo estará el clima este domingo 1º de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada digna de playa, con temperaturas que rozarán los 28 grados y cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este domingo, inicio de marzo, una jornada de pleno verano, con cielo despejado y temperaturas de playa: la mínima será de 20 grados pero la máxima de 28.

En la mañana se presentarán 22 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector norte.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 28 grados con cielo ligeramente nublado, la máxima de hoy. Además, se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, en la noche de este domingo, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos cálidos 20 grados. Asimismo, la intensidad de las ráfagas aumentará hasta los 59 km/h.

