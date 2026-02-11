Cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 24 grados y cielo parcialmente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este miércoles una jornada con algunas nubes pero con temperaturas agradables: la mínima será de 15 grados y la máxima de 24 grados.

En la mañana se presentarán 20 grados y un viento que soplará a entre 32 y 41 kilómetros por hora desde el sector suroeste. Además, se registrarán ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 24 grados, la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h. En cuanto al viento, reducirá su intensidad a entre 23-31 km/h.

Finalmente, en la noche de este miércoles, la temperatura bajará hasta los 15 grados.

Fuente: Mi8

