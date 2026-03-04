Cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable durante la mañana, pero luego cambiará. Las razones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este miércoles una jornada agradable pero con cielo mayormente nublado. Y tendrá una particularidad durante la mañana y las primeras horas de la tarde hará calor, pero luego cambiará el viento y refrescará.

En la mañana se presentarán 24 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noroeste. La temperatura máxima rondará los 30 grados.

Durante las primeras horas de la tarde, se alcanzará la la temperatura máxima, pero luego habrá una rotación del viento que cambiará drásticamente las condiciones del clima. Las ráfagas incrementarán de hasta los 60 km/h y el viento rotará del norte al sudeste.

Finalmente, en la noche de este miércoles, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 16 grados, con vientos más intensos de hasta 41 km/h.

Fuente: Mi8

