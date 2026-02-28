Cómo estará el clima este sábado 28 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con temperaturas que rozarán los 27 grados pero estarán acompañadas de un cielo mayormente cubierto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este sábado, cierre de febrero, una jornada con cielo mayormente nublado pero temperaturas más que agradables: la mínima será de 21 grados pero la máxima de 27.

En la mañana se presentarán 21 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector noroeste. Además, se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 27 grados, la máxima de hoy. Mientras tanto, el cielo seguirá cubierto.

Finalmente, en la noche de este sábado, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos cálidos 24 grados, al igual que la intensidad de los vientos, que pasará a soplar a entre 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

