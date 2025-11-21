Cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 17 grados.

Para el inicio del fin de semana XL en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes con cielo mayormente nublado durante todo el día.

En la mañana, la temperatura será de 15 grados, con vientos que soplarán a entre 32 y 41 kilómetros por hora desde el sur, en simultáneo con ráfagas a entre 51-59 km/h.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta su máximo esperado: 17 grados. Los vientos, además, bajarán su intensidad a entre 13 y 22 km/h.

Sobre la noche, el termómetro indicará un descenso hasta los 9 grados, con vientos de entre 7-12 km/h desde el este.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios