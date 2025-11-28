Cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre en Mar del Plata

Se va la lluvia pero se quedan las nubes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 18 grados.

Último viernes de noviembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada sin lluvias pero con un importante porcentaje de nubosidad, sobre todo durante la mañana.

En ese momento, la temperatura será de 14 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sur. Además, se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura escalará hasta su pico máximo esperado para hoy: 18 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

Asimismo, a la noche el termómetro bajará hasta los 11 grados, mientras que la intensidad de los vientos bajará a entre 7-12 km/h.

