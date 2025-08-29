Cómo estará el clima este viernes en Mar del Plata

Santa Rosa empieza a demostrar presencia casi con puntualidad inglesa. Con un poco de bruma y un cielo pesado en este viernes, convertidos casi en un telón que en el arranque del fin de semana dará lugar a su mejor función de cada año en este cierre de agosto: una buena tormenta, cargada de agua, truenos, rayos y algo de viento.

Ya la noche de este jueves la visibilidad para el tránsito se volvió un gran problema por esa niebla bien húmeda y fría que se instaló en cada rincón de Mar del Plata, aún más densa en aquellos espacios más abiertos.

Así tendrá continuidad este viernes, con más niebla que se mantendrá desde la madrugada y durante casi toda la mañana, por lo que habrá que mantener recaudos sobre todo a la hora de moverse en vehículos ya que se prevé un escenario bastante complicado.

Recién por la tarde podría despejarse esa cortina no ya para claridad, porque el sol es muy probable que no aporte por estas costas. Sí con algunas nubes que serán una constante hasta que vuelva la niebla. Será, quizás, la última escala hacia la presencia de chaparrones, esperados para este sábado.

Este viernes será con mínima de 8 grados, estimada para la media mañana, y una máxima de 18 grados, muy apetecible, que se daría recién en horas de la tarde.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios