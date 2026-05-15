Cómo estará el clima este viernes en Mar del Plata

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Cielo mayormente nublado y viento de direcciones variadas, con temperaturas otoñales dominarán la jornada en la previa del fin de semana.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará parcialmente nublado, con mayor cantidad de nubes poblando el cielo hacia la tarde/noche, mientras que la temperatura mínima partirá de los 4° y la máxima podrá alcanzar los 16°.

En tanto, el viento estará de direcciones variadas: del oeste durante la madrugada, para rotar al noroeste a la mañana y permanecer hasta la tarde y volver a cambiar a la noche hacia el cuadrante norte.

Fuente: La Capital

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