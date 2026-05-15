La inflación de abril fue del 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

El aumento de precios tuvo una desaceleración con respecto a marzo, según los datos del Indec. Transporte fue el rubro que más aumentó.

La inflación de abril fue del 2,6%, con una desaceleración con respecto a marzo, cuando fue del 3,4, y acumuló 32,4% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En lo que va del año el aumento de precios fue del 12,3%.

De esta manera, el la inflación cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses y fue la más baja en cinco meses. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre 2,4% y 2,8 por ciento.

Por su parte, para mayolas consultoras estiman que la inflación ronde el 2,3%, algo que se verá ayudado porque la petrolera YPF congeló los precios de los combustibles por 45 días luego de un aumento del 1%.

Indec: inflación de abril.

Los distintos rubros

El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,6% en abril de 2026, y acumuló en el año una variación de 12,3% superando el 10% que previo el gobierno para todo el año.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198; y Transporte en Cuyo y Patagonia.

IMPORTANTE 3👇

La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses.



✅ El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales

✅ La variación en el nivel general… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026 El mensaje de Luis Caputo por los datos de Inflación

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

«La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Fuente: Diario Popular

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