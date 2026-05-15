La inflación de abril fue del 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

El aumento de precios tuvo una desaceleración con respecto a marzo, según los datos del Indec. Transporte fue el rubro que más aumentó.
La inflación de abril fue del 2,6%, con una desaceleración con respecto a marzo, cuando fue del 3,4, y acumuló 32,4% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En lo que va del año el aumento de precios fue del 12,3%.
De esta manera, el la inflación cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses y fue la más baja en cinco meses. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre 2,4% y 2,8 por ciento.
Por su parte, para mayolas consultoras estiman que la inflación ronde el 2,3%, algo que se verá ayudado porque la petrolera YPF congeló los precios de los combustibles por 45 días luego de un aumento del 1%.
Indec: inflación de abril.
Los distintos rubros
El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,6% en abril de 2026, y acumuló en el año una variación de 12,3% superando el 10% que previo el gobierno para todo el año.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).
Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198; y Transporte en Cuyo y Patagonia.
Fuente: Diario Popular