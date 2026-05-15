Impresionante rescate de Prefectura: evacuaron a un marinero etíope con apendicitis y lo trasladaron en helicóptero a Mar del Plata

El tripulante de un buque mercante de Malta frente a las costas de Quequén tenía fuertes dolores abdominales, por lo que médicos le realizaron una extracción a bordo.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este jueves un impresionate operativo para aeroevacuar de urgencia a un tripulante, oriundo de Etiopía, de un barco mercante que navegaba a unas 12 millas náuticas de las costas de Quequén.
El procedimiento comenzó cuando Prefectura Quequén recibió un llamado de una agencia marítima, que informó que un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta, presentaba fuertes dolores abdominales desde hacía cuatro días, por lo que solicitó su desembarco para recibir atención médica.
