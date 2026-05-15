Impresionante rescate de Prefectura: evacuaron a un marinero etíope con apendicitis y lo trasladaron en helicóptero a Mar del Plata

El tripulante de un buque mercante de Malta frente a las costas de Quequén tenía fuertes dolores abdominales, por lo que médicos le realizaron una extracción a bordo.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este jueves un impresionate operativo para aeroevacuar de urgencia a un tripulante, oriundo de Etiopía, de un barco mercante que navegaba a unas 12 millas náuticas de las costas de Quequén.

El procedimiento comenzó cuando Prefectura Quequén recibió un llamado de una agencia marítima, que informó que un tripulante del carguero “Minoan Hill”, de bandera de Malta, presentaba fuertes dolores abdominales desde hacía cuatro días, por lo que solicitó su desembarco para recibir atención médica.

A partir de una radioconsulta realizada por el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Prefectura Mar del Plata, mediante una comunicación satelital entre un médico de la institución y el capitán de la nave, se determinó la aeroevacuación del hombre, un ciudadano etíope de 36 años, quien presentaba un diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda.
En ese contexto, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Fuerza, ubicada dentro del Aeropuerto Internacional «Astor Piazzolla», despegó un helicóptero de la Autoridad Marítima nacional para concretar la evacuación sanitaria.


Una vez en la zona, la aeronave se posicionó sobre el navío mercante y el personal especializado de Prefectura realizó una maniobra de extracción de extrema complejidad, con la utilización de una canasta sanitaria y en un contexto de clima no favorable.
Posteriormente, el helicóptero continuó su vuelo hacia la sede de Prefectura en el puerto Mar del Plata, donde una ambulancia, previamente coordinada, aguardaba para trasladar al hombre a una clínica privada y brindarle una mejor atención médica.

Fuente: Mi8

