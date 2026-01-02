Cómo regular la deuda 2025 con ARCA por el monotributo

Acumular pagos pendientes genera intereses, sanciones y puede derivar en la exclusión automática del régimen después de 10 meses consecutivos sin abonarlo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los mecanismos para que los monotributistas puedan regularizar las deudas acumuladas durante 2025 y encarar el nuevo año con su situación fiscal en orden.

La entidad mantiene vigente el día 20 de cada mes como fecha límite para el pago del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Sin embargo, muchos contribuyentes se atrasan con el abono, lo que deriva en recargos, intereses y pérdida de beneficios fiscales.

Para evitar estos inconvenientes, es clave saber cómo consultar de forma online el estado de la cuenta y qué hacer para regularizar este escenario en enero 2026. A continuación, conocé los detalles.

ARCA: cómo pagar la deuda por el monotributo

Si tenés cuotas pendientes del monotributo correspondientes a 2025, todavía estás a tiempo de ponerte al día y todo el proceso se realiza de manera online. Así, el primer paso es ingresar al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal, donde vas a poder consultar el estado de tu cuenta y verificar qué períodos adeudás.

Una vez dentro, deberás dirigirte a la opción “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” o al apartado de “Presentación de declaraciones juradas y pagos”.

Desde ahí podrás generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que es el comprobante necesario para cancelar cada deuda. Es importante tener en cuenta que el sistema exige emitir uno por cada mes pendiente: no es posible pagar todo junto en un solo código, ya que cada período debe registrarse de forma individual.

ARCA habilitó distintos medios de pago para facilitar la regularización. Se puede abonar mediante transferencia electrónica, home banking, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, códigos QR y también a través del débito automático.

Recordá que saldar las cuotas no solo permite evitar intereses y sanciones, sino que también es clave para conservar la condición de monotributista. La normativa establece que acumular diez meses consecutivos sin pagar puede derivar en la baja automática del régimen, lo que implica mayores complicaciones administrativas y fiscales.

Escalas vigentes del monotributo en enero 2026

ARCA confirmó que las escalas del monotributo serán modificadas en enero de 2026, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

