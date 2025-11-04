Cómo usan las redes sociales los argentinos según su edad, género, educación y ocupación

La Universidad FASTA presentó una radiografía actualizada del consumo
digital en el país. El estudio fue realizado por el Observatorio Universitario
de la Ciudad junto a la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de
Periodismo y Comunicación.
Las redes sociales no son solo ocio: también son información, trabajo, estudio y vidriera
digital. Esa es una de las conclusiones del informe “¿Cómo usamos las redes sociales?
Perfiles digitales 2025”, publicado en Noviembre de 2025.
El estudio, que comenzó a registrar los hábitos digitales de los argentinos desde marzo de
2024, aporta en un nuevo análisis en función de la edad, género, nivel educativo y
ocupación en base a nuevas encuestas que comenzaron a relevarse desde marzo de
2025.
Los perfiles digitales muestran diferencias claras
Si bien el entretenimiento sigue reinando, con el 95% de los argentinos usa redes para
distenderse, no solo se utilizan con este fin. El 80% también las consulta para
informarse y más del 50% las considera herramientas para estudiar o trabajar,
especialmente entre jóvenes y adultos activos laboralmente.
Los jóvenes son los usuarios más multifunción: entretenimiento, información,
participación y producción de contenido. Los adultos combinan ocio, información y
uso laboral de manera equilibrada. En adultos mayores predomina el consumo
pasivo y la búsqueda informativa. Quienes cuentan con mayor nivel educativo son
los que muestran los usos más diversos y funcionales, especialmente para
actividades vinculadas al trabajo.
Entre los grupos ocupacionales, estudiantes y profesionales lideran el uso integral de
las plataformas, seguidos por empleados y trabajadores independientes, que utilizan
redes tanto para ocio como para fines prácticos.
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación permanente “El consumo de redes
sociales y uso de Internet en Argentina”, que busca comprender las dinámicas digitales
que atraviesan la vida social, económica y cultural del país.
“Las redes sociales ya no son un espacio accesorio sino un entorno central donde se
informan, trabajan, aprenden y se expresan distintos grupos de la sociedad”, señaló
Lorena Carballo coordinadora de la investigación y agregó que: “Conocer estos patrones
permite entender mejor los hábitos digitales y anticipar tendencias”.
El estudio completo puede consultarse en la web del Observatorio Universitario y la
encuesta pública se encuentra disponible para quienes quieran participar.
Presentación 2025
El informe “¿Cómo usamos las redes sociales? Perfiles digitales 2025” fue seleccionado y
se presenta en el XXII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM) que
se realiza en 5, 6 y 7 de noviembre en la Universidad Nacional de San Luis.
El ENACOM es uno de los espacios académicos y de intercambio más relevantes del país
en el campo de la comunicación, donde universidades y equipos de investigación de todo
el territorio argentino comparten avances, proyectos y experiencias vinculadas a la
enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
El estudio aporta información clave para comprender las prácticas digitales
contemporáneas, las transformaciones en el consumo de medios y las implicancias
culturales y sociales del ecosistema digital en Argentina.