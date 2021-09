Comunicado de Consejeros Escolares de “Juntos Por el Cambio” de la Provincia de Buenos Aires por los comedores escolares

Comunicado de Consejeros Escolares de “Juntos Por el Cambio” de la Provincia de

Buenos Aires:



Los Consejeros de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, solicitamos de manera urgente la

APERTURA DE LOS COMEDORES ESCOLARES para garantizar en las escuelas provinciales, una alimentación

saludable. Alzamos la voz defendiendo el derecho a la educación y al alimento diario que el Servicio

Alimentario Escolar no está garantizando, ya que hoy, los comedores escolares permanecen cerrados. No

podemos dejar pasar más tiempo, no podemos seguir postergando la educación y el alimento de quienes más

lo necesitan.

Desde el primer día de decretada la cuarentena y el cierre total de las escuelas de la Provincia en Marzo del

2020 (aun cuando en más de 100 municipios el primer caso de COVID se detectó recién en Agosto/Septiembre

de ese año) hemos sido los Consejeros Escolares, junto con directivos, docentes y auxiliares, quienes nos

pusimos al frente del sostenimiento de lo que fue un intento infructuoso de continuidad del Servicio

Alimentario a través de la entrega de Bolsones.

Del mismo modo hemos acatado e implementado todas y cada una de las resoluciones y exigencias de la

DGCyE, aun en la disidencia cuando observábamos que las marchas y contramarchas evidenciaban muchísima

improvisación.

Pero siempre consideramos, y así lo hicimos saber cada vez que tuvimos oportunidad, que la entrega de

bolsones genera desigualdad, que su conformación no era saludable y que es una política meramente

asistencialista.

No nos resignamos a ser cómplices de una irresponsabilidad más del gobierno provincial. SIN COMEDORES

ABIERTOS NO HAY GARANTÍA ALIMENTARIA. SIN COMEDORES ABIERTOS NO HAY JORNADA EXTENDIDA.

Exigimos la inmediata intervención de las autoridades responsables de tal situación, la Sra. Agustina Vila,

Directora General de Cultura y Educación, así como también del Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Sr.

Andrés Larroque, para que, por intermedio de su gestión, atiendan esta situación en la que se encuentran los

alumnos y familias bonaerenses. Esta realidad perjudica al alumnado directamente en el desarrollo de sus

trayectorias educativas y vulnera el derecho a una alimentación diaria. Limitando así sus posibilidades de

lograr una formación integral.

Seguiremos trabajando en conjunto para atender y visibilizar las necesidades de las escuelas, acompañando a

las familias y a la comunidad educativa, como lo hicimos desde el primer día, poniendo por encima de toda

discusión el bienestar de los chicos y chicas bonaerenses.

Esperamos que los funcionarios responsables escuchen este reclamo y tomen de forma urgente las acciones

pertinentes para resolver dicha situación.

