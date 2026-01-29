Con 230.000 hectáreas arrasadas por los incendios, los gobernadores patagónicos piden una Ley de Emergencia Ígnea

Ante los devastadores incendios que ya arrasaron más de 230.000 hectáreas en el sur del país, los seis gobernadores patagónicos exigieron al Congreso que apruebe una ley para declarar la Emergencia Ígnea en Argentina.

El pedido, realizado luego de una cumbre virtual, viene de parte de los mandatarios de las provincias de Patagonia:

Ignacio Torres (Chubut);

Sergio Ziliotto (La Pampa);

Alberto Weretilneck (Río Negro);

Rolando Figueroa (Neuquén);

Claudio Vidal (Santa Cruz), y;

Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En el encuentro, recalcaron la gravedad de la situación y coincidieron en mancomunar esfuerzos para combatir el fuego que avanza sin control en distintas provincias del sur argentino.

Con La Pampa y Chubut como las principales damnificadas, ahora los gobernadores patagónicos piden tratar en las sesiones extraordinarias que comenzarán la semana entrante en el Congreso un proyecto de Ley de Emergencia Ígnea.

En contraste, mientras que esta propuesta no fue incluida por el Ejecutivo en el temario presentado ante los legisladores, el Gobierno sí prevé tratar una modificación a la Ley de Glaciares.

Este proyecto, presentado y defendido públicamente por el presidente Javier Milei, podría facilitar la explotación de hidrocarburos en zonas periglaciares.

Más de 230 mil hectáreas consumidas por el fuego

Las cifras oficiales de los incendios revelaron un panorama crítico en toda la región patagónica. En los últimos meses, la Pampa registró más de 168.000 hectáreas quemadas, mientras que Chubut sumó 45.000 hectáreas afectadas.

Por su parte, Río Negro contabilizó 10.000 hectáreas, Neuquén 6.000 y Santa Cruz 700 hectáreas arrasadas por las llamas.

El total de tierras y biomasa destruida supera las 230.000 hectáreas, lo que representa un impacto ambiental y productivo con pocos antecedentes en la historia de la región sur.

Los gobernadores atribuyeron esta crisis ígnea a un escenario climático extremadamente adverso, sumado a la sequía más severa registrada desde 1965 en la zona.

Un pedido urgente de herramientas excepcionales

«Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores», expresó Torres tras el encuentro.

El mandatario chubutense destacó que la magnitud de los hechos «exige herramientas excepcionales«.

Tras esto, puso como ejemplo a Chile y Estados Unidos, países que tomaron medidas para hacer frente a incendios de este tipo.

«La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos«, afirmó.

Torres recalcó que la Patagonia «no es un territorio aislado» y señaló que el fuego «no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones».

Por ese motivo pidió «a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige».

Incendios en la Patagonia: recursos escasos y costos millonarios

Por otro lado, los gobernadores patagónicos destacaron el trabajo coordinado con el Gobierno nacional mediante el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y agradecieron la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli.

«Si al día de hoy los incendios no se cobraron ninguna vida es porque desde el avión de mayor porte que aportó Santiago del Estero hasta el vecino que subió un tótem a la caja de su camioneta y ayudó a salvar decenas de casas, todos estamos trabajando», manifestó Torres.

Sin embargo, el gobernador advirtió que «los recursos son escasos» y detalló: «Entre Río Negro y Chubut en medios aéreos y combustibles estamos ejecutando más de $7 mil millones».

Qué permitiría la declaración de Emergencia Ígnea en Argentina

La aprobación de una ley de Emergencia Ígnea traería beneficios concretos para enfrentar la crisis:

Agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento especializado

y equipamiento especializado Fortalecer la coordinación entre Nación y provincias afectadas

entre Nación y provincias afectadas Asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas

a las poblaciones damnificadas Planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 27, 2026

«Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, para la contención de los incendios», planteó Torres.

El mandatario anticipó el envío al Congreso del proyecto de ley y pidió que se trate «con la mayor rapidez posible».

Respaldo político a los gobernadores patagónicos y situación crítica en Cholila

Desde el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) expresaron su respaldo al pedido de los gobernadores patagónicos al advertir que la situación «es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes».

En Chubut, más de 500 brigadistas y una decena de medios aéreos fueron desplegados este martes para combatir el fuego.

La atención se concentró sobre la localidad de Cholila, que quedó rodeada por dos focos principales y cuyos habitantes se prepararon para una posible evacuación.

La compleja situación ígnea comenzó el pasado 5 de enero en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, pero los fuertes vientos, las altas temperaturas y la sequía extrema provocaron la reactivación de múltiples focos de incendio.

Fuente: Noticias Ambientales

