Con 24º de máxima y alguna que otra lluvia: cómo estará el clima este jueves 29 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente nublado y una muy leve probabilidad de tormentas.

Para este jueves en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con cielo cubierto y una leve probabilidad de tormentas para la tarde.

En la mañana se presentarán 21 grados, con cielo mayormente nublado y vientos que soplarán a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su pico máximo de 24 grados. Asimismo, se espera una muy leve probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, mientras que el viento incrementará su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche, la temperatura bajará hasta los 21 grados, al igual que el viento, que volverá a soplar levemente a entre 7 y 12 km/h.

