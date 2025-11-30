Con alerta por lluvias: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una alta probabilidad de precipitación durante la noche

Para este domingo, cierre del mes de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada nublada y con lluvias sobre la noche, enmarcadas en un alerta amarillo.

En la mañana, se prevén 16 grados, con cielo nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector este.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvias pasará a ser de entre el 10 y el 40% y la temperatura se mantendrá. El viento, por su parte, incrementará su intensidad a entre 23 y 31 km/H desde el sudeste, al unísono con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para la noche, la probabilidad de tormentas aumentará a entre 40 y 70%. La temperatura, en tanto, bajará hasta los 12 grados.

