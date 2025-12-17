Con algunas tormentas: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias durante la noche.

Para este miércoles en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con una leve probabilidad de lluvias durante la tarde-noche.

El día comenzará con 20 grados y cielo parcialmente nublado. Además, se registrarán vientos de entre 32 y 41 kilómetros por hora desde le sector noroeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Para la tarde, la temperatura trepará hasta su máximo esperado: 26 grados, con vientos que reducirán su intensidad a entre 13 y 22 km/h. En ese momento se registrará una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10 y 40%.

Finalmente, durante la noche, la probabilidad de lluvias aumentará a entre el 40 y el 70%, mientras que la temperatura bajará hasta los 20 grados.

Fuente: Mi8

