Con carnaval y… alerta por lluvias: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una alta probabilidad de tormentas durante el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este domingo una jornada predominada por las lluvias, con una alta probabilidad de tormentas enmarcadas en una alerta amarilla.

En la mañana se presentarán 19 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector norte. La probabilidad de tormentas fuertes será de entre el 40 y el 70%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 23 grados, la máxima de hoy, con un porcentaje de lluvia que se mantendrá.

Finalmente, en la noche de este domingo, la temperatura bajará hasta los 19 grados, mientras que la probabilidad de lluvias se reducirá notoriamente.

Fuente: MI8

