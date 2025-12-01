Con dinosaurios, dragones y el Mundo Jurásico llega la propuesta más épica del verano

La prehistoria irrumpe este verano en Mar del Plata con una magnitud pocas veces vista. Desde el 19 de diciembre hasta el 28 de febrero, el reconocido predio de FERIDOMO (Juan B Justo 60) será escenario de la exposición inmersiva de dinosaurios animatrónicos más grande y sorprendente de Latinoamérica.



Se trata de “Dinosaurios & El Mundo Jurásico”, una producción de Eureka Pop Entertainment, que ya tiene sus tickets en venta www.feverup.com/m/501920 para disfrutar de un recorrido que reúne más de 30 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, creados con tecnología de última generación.



Entre ellos, una de las estrellas absolutas: un T-Rex gigante de 10 metros, cuya presencia imponente promete dejar sin aliento a todos los visitantes. También habrá velociraptors en acción, triceratops monumentales y criaturas que parecen salidas de un verdadero parque jurásico que cobra vida frente a los ojos del público.



Todas estas atracciones están perfectamente acompañadas y resguardadas por los científicos más queridos de Mar del Plata y zona: LOS CIENTÍFICOS LOCOS. Con humor, energía y conocimientos didácticos, serán quienes guíen a las familias, conviertan la ciencia en juego y hagan que cada recorrido sea una aventura irrepetible.



También las familias podrán encontrar areneros paleontológicos donde las chicas y chicos se convertirán en auténticos exploradores en busca de fósiles; espacios de dibujo e interacción, ideales para desplegar la creatividad y diseñar criaturas prehistóricas; un microcine con lentes de realidad virtual jurásica que transporta a un ecosistema 360° lleno de dinosaurios, recorridos guiados, con información científica accesible y fascinante para todas las edades.



“Dinosaurios & El Mundo Jurásico” se presenta como un plan perfecto para estas vacaciones: educativo, monumental y pensado para que la familia completa disfrute por igual. Con espacios fotográficos, teatro inmersivo, juegos interactivos y espectáculos en vivo, la propuesta invita a entrar —literalmente— en otro mundo.

Más información en www.eurekapop.com.ar

