Con Jorge Rojas a funciones agotadas, el Centro de Arte MDQ inició la segunda quincena de febrero a tope de grandes artistas

Luego de cosechar 13 premios Estrella de Mar por las 21 nominaciones a espectáculos que habitaron y habitan las salas del Centro de Arte MDQ en esta temporada, el complejo de San Luis 1750 inicia la segunda quincena de febrero con grandes espectáculos y shows nacionales e internacionales que convocan a miles de espectadores. Y como si fuera poco con una promo 2×1 (cupos limitados) por San Valentín que incluye a varios de los espectáculos de su grilla que se aplica con la clave AMOR tanto en Plateanet como en boletería física.

Con dos funciones a tope de Jorge Rojas en su Gira 20 años que finalizó con entradas agotadas en el Radio City, la sala se prepara también para recibir al premiado MARTIN MASIELLO (18), AVE FENIX (21) y el anunciado regreso de Andy Summers con CALL THE POLICE (24) en la sala que lo vio tocar con The Police hace 40 años. Continuará con LOS PLATEROS (25) y LOS ABUELOS DE LA NADA (28) cerrarán el mes.

También continúa el éxito de FATIMA FLOREZ ES FATIMA UNIVERSAL JUNTO A MARCELO POLINO Y PAMPAS BRAVAS, la espiritualidad con NOELIA PACE la médium (16), la ganadora del Estrella de Mar NOELIA MARZOL todos los jueves con BLOODY TANGO UN MUSICAL IMPERDIBLE, los BLA BLA regresan con su exitosa MODELO MODO VIVO MUERTO (domingos 21), una noche imperdible con DARIO SZTAJNSZRAJBER Y ALEJANDRO DOLINA en LA CONVERSACIÓN INFINITA (22), nuevas funciones de EL HOMBRE INESPERADO (lunes), EL FUNERAL DE LOS OBJETOS PERDIDOS (miércoles), BAJO TERAPIA (martes) y las Vox Popurri con toda su música y humor (domingos).

Por último, en cuanto al stand up la grilla se completa con SELSCI (20), EZEQUIEL CAMPA (14), FABIAN SIGOT (14-21), el éxito de TE PIDO MIL DISCULPAS (15), MARTIN PUGLIESE (16) y FUERZA PROFES (17).

Las entradas están en venta en Plateanet y en boletería del teatro.

