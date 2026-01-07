Con la presencia de las figuras más destacadas de la Ciudad, MAR DEL PLATA CELEBRÓ EL INICIO DE LA TEMPORADA 2026

Este martes 6 de enero, el Teatro Tronador BNA abrió sus puertas para recibir a las figuras que se encuentran realizando temporada en la ciudad de Mar del Plata.

En un almuerzo organizado por Marcelo González, los grandes protagonistas de este verano se reunieron para clebrar el inicio de lo que promete ser una temporada de lujo.

Así es que estuvieron presentes:

Gabriel Goity, Daniel Miglioranza, Fernando Lupiz y Larry de Clay en representación de “Cyrano” que se presenta los días miércoles y jueves en el Teatro Tronador BNA.

Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón en representación de “La Llamada” que se presenta los días lunes y martes en el Teatro Tronador BNA.

Pompeyo Audivert de “Habitación Macbeth” que ofrece funciones los días martes en el Teatro Tronador BNA.

Damián de Santo y Martin Seefeld, protagonistas de “Una Clase Especial” que se presenta los días lunes y martes en el Teatro Lido.

Facundo Arana quien se encuentra presentando de “En el Aire”, su unipersonal, los días lunes, martes, miércoles, jueves 8 y viernes 9 de enero en el Espacio Chauvin.

Nito Artaza, Vanina Escudero, Monica Farro, Alejandro Paker y Kitty Locane, protagonistas de “Passion” que se presenta de martes a domingo en el Teatro Santa Fe.

Esteban Meloni, Malena Solda, Alberto Ajaka y Vanesa Gonzalez, integrantes de “Made In Lanús” que se presenta los días lunes en el Teatro Atlas.

Jose María Muscari, Diego Ramos, Nicolas Riera, Gloria Carrá y Julieta Ortega grandes figuras de “Sex” que se presenta de martes a domingo en el Teatro América.

Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari en representación de “El Secreto” que se presenta de martes a domingo en el Teatro Atlas.

Daniel Casablanca presente por “¡Chau, Macoco! Quienes serán parte de la grila del Tronador BNA. Sala en la cual se presentará “La granja de Zenón”, que también tuvo a sus representantes en este evento: Bartolito y Zenón.

Roberto Peña en representación de “Función Imposible” que se presenta de Lunes a Sábados en el Teatro Olympia.

Además asistieron Carna, protagonista de “Asia Caliente”; Miguel Angel Cherutti, Torry, Rodrigo Vagoneta y Adrian Maucci. Victoria Carreras realiza “Voyeurs el lado B” en Teatro Cuatro Elementos. Y Juan Butilofsky y Gabi Gavila en representación de “Creadores de Historias” que se presentan en la sala Melany.

Quienes también se hicieron presentes fueron Alfredo Casero, Alacrán y Lito Ming anunciando el estreno de Cha Cha Cha en el Teatro Carreras.

Juan Amador en representación de Sangre Gitana que se presenta los días jueves en el Teatro Vorterix Mar del Plata.

Sumando “La Ballena” protagonizada por Julio Chavez y “Edipo en Ezeiza” el Teatro Tronador BNA deja también de este modo inugurada oficialmente una nueva temporada en la que vuelve a posicionarse como la catedral cultural de la ciudad, incorporando este año además un concepto global en una alianza estratégica piloto con YPF FULL para ensamblar universos, conjugando cultura, arte, educación, gastronomía y cuidado del medio ambiente. Una propuesta innovadora para vivir y disfrutar de una experiencia con todos los sentidos.

