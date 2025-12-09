Con música, feria y la presencia de Papá Noel, se encendió el árbol de Navidad en Plaza San Martín

El Municipio inauguró la temporada navideña con una fiesta en Plaza San Martín que reunió música en vivo, actividades para niños, feria gastronómica y la esperada llegada de Papá Noel.

Con un importante marco de público, este lunes se realizó el encendido del Árbol Navideño en Plaza San Martín, un clásico de la agenda local que volvió a reunir a familias marplatenses y turistas. La actividad, impulsada por el Municipio, abrió la temporada festiva con propuestas para todas las edades.

Desde las primeras horas de la tarde, personal de Bibliotecas coordinó un espacio especial para que los chicos escribieran sus cartas navideñas. Ese sector se convirtió en uno de los más concurridos por los niños, que luego depositaron sus mensajes en los buzones instalados en distintos puntos de la ciudad.

La llegada de Papá Noel marcó uno de los momentos más esperados de la jornada. El personaje recorrió la plaza acompañado de figuras tradicionales de la Navidad y se fotografió con familias completas que se acercaron a saludarlo. La escena se repitió durante toda la tarde, con largas filas de vecinos que querían llevarse un recuerdo.

Música, feria y propuestas para toda la familia

El programa artístico incluyó la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini, y de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. También participaron la Guardia del Mar y distintos Coros Navideños, que acompañaron el clima festivo con un repertorio clásico de la temporada.

Además, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación organizó una feria con stands dedicados a emprendimientos locales, mientras que la oferta gastronómica estuvo a cargo de foodtrucks distribuidos alrededor de la plaza. Ambas propuestas tuvieron gran aceptación y se mantuvieron activas durante toda la tarde.

El Municipio recordó que hasta el 23 de diciembre los vecinos pueden depositar sus cartas para Papá Noel en los buzones ubicados en Plaza San Martín, Plaza de los Jubilados (Ayolas y Rondeau), el Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de las Cotorras), la Plazoleta Manuel Belgrano de Sierra de los Padres y la Plaza Central de Batán.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios