Con números en rojo, Neme enfrenta el dilema del Presupuesto: tener recursos sin romper los preceptos de Milei

El gobierno local trabaja para presentar el presupuesto 2026 el próximo viernes. El contexto es desfavorable y los lineamientos políticos chocan con las necesidades.

La temporada de verano en Mar del Plata ya está en marcha y, mientras los operadores turísticos esperan que el clima repunte para empujar visitantes hacia la ciudad, el desafío del intendente Agustín Neme pasa por mostrar la mejor cara posible de Mar del Plata. Y no es poca cosa: la seguridad, el orden del espacio público y la higiene en las calles constituyen un importante desafío para la gestión local.

Sin embargo, cerca del intendente el eje recurrente de los últimos días es el presupuesto. Los funcionarios del área económica y los dirigentes de mayor confianza de Neme tratan de afinar el proyecto para presentarlo el viernes próximo. Deben encontrar las herramientas para recuperar ingresos, pero mantenerse dentro de los lineamientos políticos libertarios para no perder respaldo político. La tarea no es sencilla.

El punto de partida es complejo. Pocas semanas antes de que Neme asumiera para reemplazar a Guillermo Montenegro, el Ejecutivo pagó los salarios de los municipales de forma desdoblada. Eso encendió las luces de alarma. Ya con Neme al frente del gobierno, se selló la paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales por todo 2026, con un acuerdo que garantiza recuperar salarios por encima de la inflación.

“El tema ahora es pagar ese acuerdo”, decían, con una sonrisa, fuentes del Ejecutivo. Y efectivamente era el tema: el primer mes del año volvió a llegar con pago desdoblado de sueldos. Aquellos trabajadores y funcionarios que cobran más de 2 millones de pesos —el 10%, según el STM— terminarán de cobrar en los próximos días.

La primera medida para tratar de oxigenar las cuentas públicas fue garantizar un descuento del 5% a todos aquellos vecinos que paguen el año de la TSU por anticipado. Además, los protegió de los aumentos que se incorporen a las tasas a partir del tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva. El beneficio, que originalmente regía hasta el 9 de enero, este sábado se extendió hasta el 23.

Hasta el momento, poco se sabe sobre el trabajo realizado por la empresa que ganó la licitación para gestionar el cobro de tasas. En enero de 2025, Montenegro firmó el contrato con la empresa Karstec – IT Net Consorcio de Cooperación. El acuerdo establecía que la firma percibiría un 26% de comisión por cada peso extra que ingresara al municipio.

Los datos oficiales escasean y no hay información pública detallada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la cobrabilidad en 2025 mejoró dos puntos porcentuales respecto de 2024. ¿En qué tasas? ¿Cuánto dinero significó eso? ¿Todo fue producto de la empresa que colabora en la gestión de los cobros? Por ahora, no hay precisiones.

Pero también sumaron otro dato. Esa escasa mejora en la recaudación tributaria local se diluyó porque los fondos coparticipables que recibió la ciudad cayeron. “El importe que recibió el municipio el año pasado respecto de 2024 aumentó por debajo de la inflación”, advirtieron.

Esa situación también fue advertida por el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad. El dirigente señaló que en la última década General Pueyrredon perdió cinco puntos de fondos coparticipables por parte de la Provincia y destacó que la mitad de esa caída se produjo entre 2023 y 2025. “Hay un salto negativo muy fuerte entre 2024 y 2025”, explicó.

Mar del Plata está siendo discriminada.

No es una opinión: son los números.



En los últimos diez años, General Pueyrredon perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial.

Y el golpe más fuerte llegó ahora: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo… — Maxi Abad (@MaxiAbad) January 9, 2026 No quedan dudas de que uno de los mensajes políticos que incluirá el presupuesto será el reclamo a la Provincia por los fondos coparticipables. Cuestionar al gobierno de Axel Kicillof por estas cuestiones permitirá unificar criterios a todos los bloques del oficialismo: PRO, La Libertad Avanza, UCR–Nuevos Aires y la Coalición Cívica.

Más allá de la aceleración que marca Abad en los últimos dos años, que la ciudad no sea de las más beneficiadas por la coparticipación no es un hecho novedoso. De hecho, la redacción original de la ley —de hace varias décadas— no incluyó a Mar del Plata entre los municipios turísticos que reciben un porcentaje extra por tener visitantes durante todo el año que se suman a la población estable. Y eso jamás se modificó.

Hay otro punto. El mismo argumento que utiliza el oficialismo local para reclamarle a la Provincia más fondos coparticipables es el que utiliza la Provincia hacia la Nación. El territorio bonaerense es uno de los más perjudicados en el reparto de fondos nacionales.

Estos ejes servirán para el debate político. Pero, en concreto, no modificará el escenario. Y el gobierno de Neme, además de fundamentos para la discusión, necesita fondos para poder cumplir con los compromisos. Por eso, en estas horas hay un trabajo técnico intenso.

El objetivo es construir un presupuesto y unas ordenanzas fiscal e impositiva dentro de los lineamientos del gobierno de Javier Milei: déficit cero y sin aumentos de tasas por encima de la inflación. Y, al mismo tiempo, que el gobierno pueda pagar salarios y proveedores.

La tasa vial, por ejemplo, es uno de los puntos más observados. El gobierno nacional cuestiona a los intendentes que crearon este instrumento. Incluso, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo difundió a través de una web los municipios que más cobran y expuso a Mar del Plata. En el gobierno local siempre la defendieron y aclararon que no se trataba de una nueva tasa, ya que la TSU ya tenía un componente destinado al arreglo de calles.



En los últimos meses, el gobierno local debió valerse de los fondos de la tasa vial y del Fondo de Promoción Turística —ambos afectados a cuestiones específicas— para poder pagar los sueldos.

El dilema es claro: si Neme cumple a rajatabla los preceptos del mileísmo, tendrá dificultades inmediatas para afrontar los compromisos. Si no lo hace, puede perder rápidamente el apoyo de los libertarios, al menos durante el tratamiento del presupuesto. Por eso, en silencio, el presupuesto concita la mayor atención del equipo de gobierno.



En paralelo, el Concejo Deliberante ya se prepara para recibir estos proyectos e iniciar la discusión legislativa. El presidente del cuerpo, Emiliano Recalt, logró cerrar la conformación de las comisiones. El oficialismo tendrá mayoría en todas, aunque esta vez la oposición no se quedó con las manos vacías.



Los números de cada bloque le permitían al oficialismo controlar la mayoría en cada una de las trece comisiones, lo que le hubiera permitido avanzar sin trabas con cualquier expediente. Sin embargo, dentro del ecosistema oficialista hubo algunos que no se conformaban con eso y buscaban presidirlas todas. El antecedente del reparto de las vicepresidencias del cuerpo hacía suponer que esa jugada era posible.

No obstante, primó otra postura: no romper todos los puentes con los bloques opositores. De esta forma, Unión por la Patria (dos), Acción Marplatense (dos) y el Frente Renovador (una) presidirán comisiones. ¿Habrá sido el primer paso para que vuelvan a respetarse los acuerdos a partir de marzo?

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios