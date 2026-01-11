Con números en rojo, Neme enfrenta el dilema del Presupuesto: tener recursos sin romper los preceptos de Milei

El gobierno local trabaja para presentar el presupuesto 2026 el próximo viernes. El contexto es desfavorable y los lineamientos políticos chocan con las necesidades.
La temporada de verano en Mar del Plata ya está en marcha y, mientras los operadores turísticos esperan que el clima repunte para empujar visitantes hacia la ciudad, el desafío del intendente Agustín Neme pasa por mostrar la mejor cara posible de Mar del Plata. Y no es poca cosa: la seguridad, el orden del espacio público y la higiene en las calles constituyen un importante desafío para la gestión local.
Sin embargo, cerca del intendente el eje recurrente de los últimos días es el presupuesto. Los funcionarios del área económica y los dirigentes de mayor confianza de Neme tratan de afinar el proyecto para presentarlo el viernes próximo. Deben encontrar las herramientas para recuperar ingresos, pero mantenerse dentro de los lineamientos políticos libertarios para no perder respaldo político. La tarea no es sencilla.
El punto de partida es complejo. Pocas semanas antes de que Neme asumiera para reemplazar a Guillermo Montenegro, el Ejecutivo pagó los salarios de los municipales de forma desdoblada. Eso encendió las luces de alarma. Ya con Neme al frente del gobierno, se selló la paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales por todo 2026, con un acuerdo que garantiza recuperar salarios por encima de la inflación.
“El tema ahora es pagar ese acuerdo”, decían, con una sonrisa, fuentes del Ejecutivo. Y efectivamente era el tema: el primer mes del año volvió a llegar con pago desdoblado de sueldos. Aquellos trabajadores y funcionarios que cobran más de 2 millones de pesos —el 10%, según el STM— terminarán de cobrar en los próximos días.
La primera medida para tratar de oxigenar las cuentas públicas fue garantizar un descuento del 5% a todos aquellos vecinos que paguen el año de la TSU por anticipado. Además, los protegió de los aumentos que se incorporen a las tasas a partir del tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva. El beneficio, que originalmente regía hasta el 9 de enero, este sábado se extendió hasta el 23.
Hasta el momento, poco se sabe sobre el trabajo realizado por la empresa que ganó la licitación para gestionar el cobro de tasas. En enero de 2025, Montenegro firmó el contrato con la empresa Karstec – IT Net Consorcio de Cooperación. El acuerdo establecía que la firma percibiría un 26% de comisión por cada peso extra que ingresara al municipio.
Los datos oficiales escasean y no hay información pública detallada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la cobrabilidad en 2025 mejoró dos puntos porcentuales respecto de 2024. ¿En qué tasas? ¿Cuánto dinero significó eso? ¿Todo fue producto de la empresa que colabora en la gestión de los cobros? Por ahora, no hay precisiones.
Pero también sumaron otro dato. Esa escasa mejora en la recaudación tributaria local se diluyó porque los fondos coparticipables que recibió la ciudad cayeron. “El importe que recibió el municipio el año pasado respecto de 2024 aumentó por debajo de la inflación”, advirtieron.
Esa situación también fue advertida por el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad. El dirigente señaló que en la última década General Pueyrredon perdió cinco puntos de fondos coparticipables por parte de la Provincia y destacó que la mitad de esa caída se produjo entre 2023 y 2025. “Hay un salto negativo muy fuerte entre 2024 y 2025”, explicó.
Fuente: Mi8