Alvarado pagó caro su poca efectividad: empate agónico ante Villa Mitre en el Minella

Pudo igualarlo sobre el final con un penal de Santiago Gutiérrez, por la sexta fecha del Grupo D

En un encuentro condicionado por las intensas lluvias y los fuertes vientos, Alvarado empató 1 a 1 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio José María Minella. El partido correspondió a la sexta fecha del Grupo D del Torneo Federal A.

El desarrollo del juego mostró a un elenco marplatense que “hizo el gasto” y generó múltiples ocasiones de peligro. Sin embargo, la poca efectividad frente al arco rival le impidió quedarse con la victoria. Sobre el final del cotejo, el “Torito” logró rescatar una unidad gracias a un gol de penal convertido por Santiago Gutiérrez.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Martel alcanza las nueve unidades en la tabla de posiciones, lo que le permite mantenerse como escolta del puntero, Olimpo.

Tras este empate en casa, el conjunto marplatense ya pone la mira en su próximo compromiso, donde visitará a Germinal de Rawson por la séptima fecha de la etapa clasificatoria.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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