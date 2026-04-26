CALAMARO ARRASÓ SANTA FE Y SE PREPARA PARA MAR DEL PLATA

El emblema de la música popular argentina brinda un show recorriendo toda su carrera en esta nueva etapa, durante dos horas, con canciones emblemáticas.

Andrés Calamaro inició su gira «Como Cantor» y el show de Mar del Plata empieza a cobrar forma ante los miles de fans que se acercarán al Estadio Polideportivo el próximo 15 de mayo a las 21.

Santa Fe fue la plaza elegida para dar inicio a esta nueva gira que une al «el Salmón» con el público de todo el país y que tendrá en la costa uno de sus puntos de encuentro más álgidos antes de llegar al Movistar Arena donde agotó 3 funciones y lanzó una nueva velada a la venta. En Mar del Plata los tickets están disponibles a través de Allaccess (6 cuotas con Banco Macro) y en efectivo y sin cargos por servicio en el local de Exact Element de Belgrano y Diag. Pueyrredón de 10 a 19 hrs.

El show empezó pasadas las 21 hs, con “Todavía una canción de amor”, seguido de “Mi Gin Tonic”, una clara muestra del show potente que propone Calamaro, demostrando que es la banda de sonido de la vida de todos los argentinos.

“Buenas noches Santa Fe”, fue el saludo del comienzo del artista quien también se refirió a Lole Reutemann, destacado piloto de Formula 1, quien falleció en 2021.

“Cuando no estas”, “Pasemos a otro tema”, “Loco” y “Crimenes perfectos”, siguieron confirmando la catarata de hits que se venían en una lista imbatible.

Canciones que no sonaban hace un tiempo en vivo también le dieron un tinte distinto a esta nueva gira, y con “Mi enfermedad” y “El salmón” se vino abajo el microestadio, dejando en claro que también había lugar para el pogo.

“Sin documentos”, “Paloma”, “Flaca” fueron de las canciones más cantadas de la noche, presagiando que el final de esta épica estaba por llegar.

Pero antes, la emoción de escuchar “Estadio Azteca” y cantar a los gritos “Los Chicos” para terminar una noche inolvidable que va a quedar en la retina de los santafesinos para siempre.

Volvió Andrés Calamaro “Como Cantor”

TOUR “COMO CANTOR”:



24 de abril — Santa Fe — Estadio Cubierto Club A. Unión – AGOTADO

26 de abril — Corrientes — Anfiteatro Cocomarola

30 de abril — Mendoza — Arena Maipú

2 de mayo — Neuquén — Estadio Ruca Che

8 de mayo — Córdoba — Plaza de la Música

15 de mayo — Mar del Plata — Estadio Polideportivo Mar del Plata

17 de mayo — Bahía Blanca — Dow Center

26 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

27 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

3 de junio — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

8 de junio — Buenos Aires — Movistar Arena

31 de mayo — Montevideo — Antel Arena

Andrés Calamaro presenta Como Cantor, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligatoria en la agenda cultural, porque Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento de su destino Como Cantor: recorrer el país y llegar a cada rincón.

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