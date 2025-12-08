Con sol, agradable y sobre los 20º: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 22 grados

Comienza la semana y sigue el fin de semana largo en Mar del Plata. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

En la mañana se harán presente 21 grados y cielo algo nublado. Además, el viento soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora -como durante todo el día- desde el norte.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta 22 grados, esperada como la máxima de la jornada. Para la noche, el termómetro indicará un descenso hasta los 18 grados.

