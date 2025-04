Con tormentas por la noche: cómo estará el clima este lunes 14 de abril en Mar del Plata

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles precipitaciones al finalizar el día.

Luego de un fin de semana con un clima aceptable, este lunes 14 de abril se espera cierta inestabilidad en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará de mayormente nublado a nublado durante el día, con una mínima probabilidad de lluvia (0 a 10%).

Finalmente, a la noche se esperan tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de precipitaciones.

La temperatura llegará hasta una máxima de 20° C por la tarde. Más temprano harán 13º C y al anochecer 11º C.

Por último, el viento estará un poco cambiante, pero siempre a una velocidad de 13-22 kilómetros por hora. A la mañana provendrá del sudeste, a la tarde del noreste y a la noche del este.

