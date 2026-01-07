Con tormentas y alerta por vientos: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 40-70% de probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas de hasta 75 km/h para la tarde.

Para este miércoles en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada nublada, con algunas lluvias y un alerta amarillo por vientos y ráfagas intensas.

En la mañana se espera una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 40 y el 70%. Se presentarán 22 grados y el viento soplará a entre 23 y 41 kilómetros por hora desde el sur, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Durante la tarde se hará presente un alerta amarillo por vientos y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de chaparrones bajará a entre 10 y 40%.

Finalmente, para la noche de la jornada, la tempreratura bajará a 14 grados, con ráfagas y vientos que mantendrán su intensidad.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios