Con un golazo sobre el final, Aldosivi rescató un punto ante el Central de Di María en el Minella

Una genialidad de Nicolás Cordero sentenció el 1-1 final en el Minella, luego de que Ovando cabeceara un centro milimétrico de Di María para el 0-1

Homenaje de por medio y con la parcialidad dueña de casa colmada en el Minella, Aldosivi recibió la histórica visita del campeón del mundo Ángel Di María, capitán de Rosario Central, en el marco de la fecha 4 del Apertura 2026.

El Tiburón llegó a este encuentro en busca de su primera victoria y luego de empatar ante Barracas y Defensa, y de perder en La Plata vs. Gimnasia; Central, en tanto, arribó a Mar del Plata con una derrota (1-2 ante Belgrano), una victoria (2-1 en casa de Racing) y una igualdad (sin goles con River).

En el amanecer del partido, y a pesar de una leve iniciativa del Tiburón, Ángel Di María ejecutó un tiro de esquina desde la derecha que cayó en el área chica para que el zaguero central Ignacio Ovando cabeceara y rompa el cero para el Canalla en el Minella.

Desde el 1-0 a favor, el conjunto de Almirón dominó los tiempos del partido con posesión y pinceladas de jerarquía del Fideo.

Cerca de los 30′, Fideo probó el arco de Axel Werner con un tiro libre desde la frontal del área, pero el exarquero de Boca respondió despejando la pelota.

Por su parte, la más clara para el local llegó a los 40′, con un desborde de Esteban Rolón que culminó con un busacpié para Junior Arias, que anticipó y remató en la puerta del área chica, pero el tiro se fue desviado.

Luego, en un segundo tiempo friccionado y cerrado, Aldosivi se arrimó al área del Canalla hasta que Nicolás Cordero -que entró desde el banco de suplentes- controló con el pecho cerca de la medialuna un envío desde la derecha y, sin que pique, remató de volea fuerte y abajo al palo derecho de Ledesma para sentenciar un golazo y el 1-1 en el Minella.

Con este resultado, el conjunto del puerto suma su tercera unidad en cuatro partidos (0V-3E-1D). El próximo compromiso que tendrá Aldosivi será en Victoria ante Tigre, el jueves 12 de febrero desde las 19. En cuanto a La Academia, recibirá a Barracas Central el domingo 14 de febrero a las 22.

Formaciones

Aldosivi: A. Werner; R. Gónzalez, N. Zalazar, J. Novillo, L. Rodríguez; F. Gino, R. Bochi, E. Rolón; T. Fernández, J. Arias, B. Palavecino.

R. Central: J. Ledesma; E. Coronel, F. Mallo, I. Ovando, A. Sández; F. Ibarra, V. Pizarro; G. Duarte, E. Giménez, Á. Di María; A. Véliz.

