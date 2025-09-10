Con un nuevo desguace avanza el plan de recuperación y reordenamiento del espacio operativo del Puerto Mar del Plata

Se completa el corte de casco del pesquero Sirius III y está todo listo para continuar con otros dos buques que actualmente afectan el normal uso de frente de amarre. Ya se recuperaron 1.266 metros lineales de muelle para operatoria portuaria.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMDP) lleva adelante un plan de recuperación de espacios operativos que implica el retiro de buques inactivos y que avanza en la actualidad con el desguace del Sirius III, un pesquero de casi 60 metros de eslora.

“Se encuentra en etapa final de corte y reducción a chatarra en astillero TPA”, explicó el presidente del CPRMDP, Marcos Gutiérrez, y destacó que la embarcación que estaba fuera de servicio fue removida recientemente de la ubicación que durante años había tenido en Escollera Norte. “Con este plan de obras ya se llevan recuperados 1266 metros lineales de frente de amarre”, explicó.

El corte de cascos para su derivación de partes metálicas con destino de reciclaje es una de las alternativas a las que se apela para despejar sectores del espejo de agua interior del puerto donde han quedado buques que ya no están en condiciones de operar en el mar.

A la par, y según las características y condiciones de las embarcaciones, se ha logrado derivar algunas de ellas mediante remolque hacia otras terminales marítimas o, como en experiencias recientes, trasladarlas para su hundimiento en el parque submarino Cristo Rey, frente a las costas de Mar del Plata, lugar convertido en un centro de atracción importante en la región para quienes practican buceo deportivo o científico.

Gutiérrez explicó que estas opciones han permitido disponer y tener ya en uso esos 1.266 metros de muelle para que puedan atracar las embarcaciones que actualmente están operativas. Esa disponibilidad de espacio representa una de las principales demandas que tiene el puerto marplatense.

En el caso de embarcaciones como el Sirius III, que está en proceso de desguace, no solo se recupera chapa que será procesada y reciclada para su reutilización en la industria naval sino que también se logran rescatar algunas piezas del equipamiento que todavía tienen vida útil y pueden ser instaladas en otras embarcaciones en actividad.

Se anticipó que una vez que se completen las tareas con el Sirius III se habilitará similar misión con otras dos embarcaciones, los pesqueros Graciela y Coral Azul, que actualmente se encuentran apostados frente a muelles de uso comercial.

