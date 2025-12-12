Con una máxima que roza los 30º: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo algo nublado y una temperatura veraniega.

Luego de un día marcado por alertas meteorológicos y tormentas, para el cierre de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de viernes veraniega en Mar del Plata.

En la mañana se harán presente 19 grados, con un cielo algo nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el oeste.

Para la tarde, la temperatura alcanzará su máximo esperado para hoy, de 29 grados. Asimismo, el viento aumentará su intensidad a entre 23-31 km/h desde el sudoeste.

Por último, en la noche, la temperatura descenderá hasta los 21 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios