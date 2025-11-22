Con una Misa, la Iglesia Catedral celebrará a la patrona de Mar del Plata

Cada 22 de noviembre, la Iglesia celebra a Santa Cecilia, mártir romana del siglo II–III y patrona de la música y de los músicos. Fue representada cantando o tocando el órgano, signo de la armonía interior y de la alabanza a Dios.



En nuestra ciudad esta memoria reviste una significación especial, ya que Santa Cecilia es patrona de Mar del Plata, de la diócesis y de la Iglesia Catedral, que la tiene como titular junto a San Pedro.

La agenda de celebraciones comenzó el viernes con un concierto en la Catedral a cargo de Ars Peregrinae Vocem, dirigido por el maestro José María Ulla. Un concierto sensorial, con una propuesta que abarca canto gregoriano, negro spirituals, comedia musical y otros estilos, en sintonía con la figura de la patrona de la música, que fue disfrutado por marplatenses y turistas que visitan la ciudad con motivo del fin de semana extra largo.

La actividad central será la Misa que presidirá el obispo diocesano, monseñor Ernesto Giobando SJ, el sábado 22 de noviembre a las 19, también en la Catedra

