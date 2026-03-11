Con unos agradables 24º: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 24 grados y cielo mayormente despejado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este miércoles una jornada agradable, con una temperatura encima de los 20 grados y la presencia del sol.

En la mañana se presentarán 19 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 24 grados, la máxima de hoy, con un cielo mayormente despejado. El viento, por su parte, incrementará su intensidad a entre 23 y 31 km/h, mientras que se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este miércoles, según el SMN, la temperatura bajará hasta los 17 grados. El viento volverá a incrementarse, llegando a 41 km/h.

