Concejal Roberto Páez sobre la pandemia: «NO SE HICIERON LOS CONTROLES EN TIEMPO Y FORMA, Y ESTE ES EL RESULTADO»

El Concejal del Frente de Todos, Roberto «Chucho» Páez, se mostró preocupado por la situación que genera el Covid19 en el partido de General Pueyrredòn. Ademas, responsabilizo al Ejecutivo Municipal por no haber tomado las decisiones correctas en cuanto al control del virus, algo que había anticipado el bloque al que representa.



«Nosotros siempre planteamos la posibilidad que se abrieran algunas actividades, siempre y cuando los controles fueran los correctos.Esto, lamentablemente no ha sucedido y los resultados están a la vista, proliferando una cantidad importante de casos. Tememos que, si sigue habiendo un promedio de 40 resultados diarios,el sistema de salud colapse. Ojo; quiero aclarar que no estoy en desacuerdo con la apertura de comercios, y otra actividades, pero hay que profundizar los controles» Hace aproximadamente dos meses el Frente de Todos elaboró un proyecto de comunicación, haciendo hincapié, principalmente, en el control de los geriátricos, teniendo en cuenta que Mar del Plata es una ciudad elegida por los adultos mayores, luego de acogerse a los beneficios jubilatorios.



«Nosotros creemos que es un foco permanente de contagio y hasta tanto no aparezca la vacuna que todo el mundo espera, la única medicina viable es el aislamiento que el gobierno nacional planteó de entrada, y que por distintas razones, fundamentalmente la económica, no se pudo mantener»

Muchos vecinos se lanzan a la calle sin tener en cuenta las prevenciones que se recomiendan.Un poco por negligencia y por otro lado, el fastidio que, en muchos casos, causa el encierro para el que nadie estaba preparado.Esto provoca que en algunas actividades se vea a grupos de personas sin respetar el distanciamiento conveniente, falta de barbijo,ruedas de mate en la costa y otros cuidados que preocupan. Para el Concejal Páez hay personas que no tienen un ingreso fijo y esto hace que, ante la desesperación, el cuidado de su salud, pase a un segundo plano.



«El comerciante necesita abrir su negocio,otros a realizar changas para llevar el pan a su casa, y hoy estamos viendo las consecuencias. También hay que ver el tema de los retenes. Siempre se dijo que la ciudad estaba cerrada. Sin embargo nosotros creemos que, en algún momento, han pasado portadores de este virus que lograron transmitirlo a muchos de nuestros vecinos y vecinas.Yo creo que la clave principal está en los controles. Después del 20 de marzo, nosotros veníamos como un móvil policial con un alto parlante circulaba por las calles, aconsejando al vecino a tener los cuidados pertinentes, y de pronto no lo vimos mas. Me parece que hay que insistir con este método,sobretodo en la zona de la costa y plazas del centro, lugares que, sobretodo los fines de semana, están llenas de gente y se pierden y aflojan los cuidados»

La inminente llegada de la temporada de verano inquieta y genera incertidumbre en funcionarios y comerciantes. Pareciera que aún es muy prematuro asegurar si el turismo llegará en la medida de otros veranos. El Concejal Páez no oculta su preocupación a la vez que, espera con esperanza, la aparición de una vacuna que ponga fin a la pandemia.

«Hay rumores que la vacuna pueda aparecer antes de la temporada. De lo contrario vamos a tener un verano condicionado por el virus, lamentablemente. Hoy ignoro cuales van a ser las medidas a tomar, pero sin la aparición de alguna medicación que aparezca en lo inmediato, será una temporada acotada. Los que posean propiedades en Mar del Plata,creo yo, son los que van a tener mayores posibilidades de venir, mas que nada por una cuestión de cuidados. Por otra parte, hay que reconocer que, el sector económico se vería seriamente afectado, ya que todos esperamos la temporada para hacer una diferencia, ademas de la generación de empleo que trae aparejada cada año

Comentarios

comentarios