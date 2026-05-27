Confirman un nuevo caso de tuberculosis en una escuela de Mar del Plata

El caso se registró en la Escuela Técnica Nº 4 «Alfonsina Storni», donde los directivos decidieron justificar las faltas de los alumnos. Este jueves habrá una desinfección.

Un estudiante de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 4 «Alfonsina Storni» fue diagnosticado con tuberculosis y autoridades sanitarias trabajan para realizar una desinfección en el establicimiento.

Fuentes del Consejo Escolar confirmaron a Mi8 que se trata de un estudiante de segundo año, quien fue diagnosticado con tuberculosis el martes 19 de mayo. Su familia reportó el caso a los directivos de la institución, quienes se contactaron con el Consejo Escolar, que a su vez informó lo sucedido a Región Sanitaria VIII para diagramar un protocolo conjunto y difundirlo en las escuelas de General Pueyrredon.

En ese contexto, el Programa Municipal de Control de Tuberculosis activó el protocolo de intervención sanitaria en articulación con el Hospital Materno Infantil, la Región Sanitaria VIII y la institución educativa.



«Este protocolo incluye la identificación y seguimiento de contactos estrechos y el establecimiento de pautas de alarma, sus formas de contagio y las medidas de prevención, donde se detallan los pasos a seguir para su estudio y control. En este marco, se estableció contacto con la institución educativa y se coordinaron reuniones informativas con directivos, docentes, familias y alumnado», informaron desde el municipio.

Mientras tanto, el Consejo Escolar realizará este jueves una desinfección del edificio de la Técnica Nº 4, ubicado en avenida Jara al 800.

Por su parte, padres se contactaron con Mi8 y expresaron que el diágnosico se dio a conocer el jueves pasado. A la espera de resoluciones de las autoridades sanitarias, los directivos del establecimiento decidieron justificar la falta a aquellos estudiantes que por cuestiones de salud familar decidan no enviarlos a clases.

Se trata del segundo caso de tuberculosis en un colegio de Mar del Plata en lo que va del año: el otro fue en el Instituto Galileo Galilei a medidados de abril, cuando un estudiante de sexto año contrajo la enfermedad.

Desde el Consejo Escolar recordaron a la población que, en caso de detectar un caso de tuberculosis, pueden reportarlo mediante un correo electrónico a tuberculosis@mardelplata.gov.ar.

Fuente: Mi8

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