Música, danza y teatro se destacan en la programación de junio en el Teatro Colón

Se dieron a conocer las propuestas artísticas que estarán en el escenario de Hipólito Yrigoyen 1665. La grilla incluye conciertos de los organismos municipales, festivales folklóricos, galas de tango y muestras de danza regional.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la programación del Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) para junio, con una oferta artística que incluye desde conciertos hasta espectáculos de danzas folklóricas, tango y producciones teatrales.

El miércoles 3 a las 21, la Banda Sinfónica Municipal se presentará junto al Consulado de Italia, mientras que el jueves 4 a las 20 se proyectará el docufilm «Capitanes con el Viento», un estreno mundial ambientado en la comunidad portuaria marplatense; ambas actividades contarán con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Asimismo, la Orquesta Sinfónica Municipal se sumará a los festejos por el Aniversario de la República de Italia el sábado 6 a las 20, bajo la dirección del Maestro Guillermo Becerra y el Maestro José María Ulla como invitado, interpretando obras de Rossini, Verdi y Puccini.

Por otro lado, el domingo 7 se presentará el espectáculo «Noche Flamenca» de Matías Navarro , seguido el lunes 8 por el Ciclo Anual del Ballet de Cámara de la Escuela Municipal de Danzas «Norma Fontenla» , institución que también exhibirá su muestra coreográfica «Crisol» el miércoles 24. A su vez, «Tango Furia» se presentará el viernes 12 -luego de su gira internacional por Polonia-, la Orquesta Municipal de Tango (sábados 13 y 27) , el espectáculo folklórico «El Folklore como Bandera» del grupo Juan Moreira (jueves 25) y la celebración de los 53 años del Ballet Martín Güemes el domingo 28.

La propuesta cultural se completará con el festejo del 76° Aniversario del Centro de Castilla y León el domingo 14 por la tarde , el show musical «Mona’s» dirigido por Lorenzo Abascal el miércoles 10 , la obra dramático-musical «Aquí es otoño, allí es primavera» el jueves 18 , y la comedia romántica «Alma gemela de mi alma, el adiós» el martes 23. En tanto, los amantes de la lírica podrán disfrutar de «El Mundo de la Ópera: Mascagni, Verdi, Puccini» a cargo del Coro Municipal Coral Carmina el viernes 26 , cerrando el mes el martes 30 con la presentación del grupo de adultos mayores «Jubilosamente» en el espectáculo «Cosas de la vida».

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