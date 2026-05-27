¿Peaje sí o peaje no?: la ruta 3 divide posiciones entre intendentes

Intendentes de Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Pringles fijaron posiciones. También desde Azul cuestionan las futuras cabinas.
Tras el paso clave que dio el Gobierno en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas y que determinó “los nuevos peajes” para rutas como la N° 3, el debate se trasladó a la posición que toman los intendentes bonaerenses sobre esta medida.
Uno de los que marcó la cancha fue el jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien cuestionó la decisión de la administración libertaria de avanzar con la concesión de la Ruta Nacional 3 y la instalación de una cabina de peaje antes del cruce hacia Monte Hermoso, al considerar que la medida «no es buena para la ciudad» y que no contempla las obras de infraestructura que se necesitan.
Las declaraciones se producen luego de que se conocieran detalles del nuevo esquema de concesión vial para el tramo que une Cañuelas con Bahía Blanca, que prevé peajes y tareas de mantenimiento, aunque sin la construcción de una autovía en el sector. Según consta en la web de Contrat.Ar, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($ 997 más IVA) para la ruta 3 hasta Bahía Blanca, además de otras vías como la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.
“Muchísimos bahienses eligen Monte Hermoso para veranear y nos parece un contrasentido que sean justamente ellos quienes deban financiar en mayor medida una concesión que no prevé obras de envergadura, no contempla la construcción de una autovía y tampoco implica mejoras en materia de seguridad», expresó Susbielles.
Asimismo, destacó que tanto los vecinos de la ciudad como el transporte de cargas son quienes realizan el mayor aporte al mantenimiento del corredor, por lo que pidió trabajos de mayor magnitud. «Creemos que esos recursos deberían traducirse en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida y aporten mayor seguridad», afirmó.