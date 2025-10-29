Confirmaron la grilla de recitales de la Fiesta del Cordero Costero en Mar de Cobo

El evento será con entrada libre y gratuita, y contará con propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y artesanos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia

La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó la programación artística de la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero, que se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza Central de Mar de Cobo. El evento será con entrada libre y gratuita, y contará con propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y artesanos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

El viernes 7 de noviembre abrirán el escenario Alud, Gustavo Gabriel, Charly Bórquez Band, Umbral Cero, La Capi Rock, Alegre Amanece y Hugo Lobo junto a su Backing Band, en una jornada marcada por el rock costero y la fusión instrumental.

El sábado 8 será el turno de Forasteros de Madera, Nacho Milaso, Son del Tambor, Atlántida Queda Lejos, Los Eternos, Dale Q’ Salee, Sentimiento Tropical y Julián Coronel, con una propuesta que recorrerá géneros populares, percusión latinoamericana y música tropical.

El domingo 9 cerrarán el festival Los Cerdan, Los Copes, Tuma y La Otra Deuda, Dúo Santa Clara, Darío Maldonado, Norberto Quiroga, Milagros Mola, Adrián Maggi y La Banda de Wally, con una programación orientada al folclore, la música campera y la identidad regional.

Fuente: ahoramardelplata

