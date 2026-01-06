Confirmaron los días y horarios de los primeros 12 partidos de Aldosivi en el Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) informó cómo se jugarán las primeras 12 fechas del primer campeonato de la temporada.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicó el cronograma de días y horarios de los partidos de Aldosivi para las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026.

El debut del «Tiburón» ante Defensa y Justicia en el estadio «José María Minella» será el jueves 22 de enero a las 17. Será el interzonal de la primera fecha y el primer partido del campeonato.

Días y horarios de los primeros 12 partidos de Aldosivi en el Apertura 2026

Fecha 1: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal). Jueves 22 de enero a las 17.

Jueves 22 de enero a las 17. Fecha 2: Aldosivi – Barracas Central. Miércoles 28 de enero a las 17.

Miércoles 28 de enero a las 17. Fecha 3: Gimnasia de La Plata – Aldosivi. Lunes 2 de febrero a las 17:30.

Lunes 2 de febrero a las 17:30. Fecha 4: Aldosivi – Rosario Central. Sábado 7 de febrero a las 17.

Sábado 7 de febrero a las 17. Fecha 5: Tigre – Aldosivi. Jueves 12 de febrero a las 19.

Jueves 12 de febrero a las 19. Fecha 6: Unión – Aldosivi (Interzonal). Domingo 22 de febrero a las 21.

Domingo 22 de febrero a las 21. Fecha 7: Aldosivi – Argentinos Juniors. Día y horario a confirmar por la participación de Argentinos en la Fase Previa de la Copa Libertadores.

Día y horario a confirmar por la participación de Argentinos en la Fase Previa de la Copa Libertadores. Fecha 8: Banfield – Aldosivi. Lunes 2 de marzo a las 17.

Lunes 2 de marzo a las 17. Fecha 9: Aldosivi – Independiente Rivadavia. Sábado 7 de marzo a las 17.

Sábado 7 de marzo a las 17. Fecha 10: Atlético Tucumán – Aldosivi. Miércoles 11 de marzo a las 22.

Miércoles 11 de marzo a las 22. Fecha 11: Aldosivi – Huracán. Lunes 16 de marzo a las 15:30.

Lunes 16 de marzo a las 15:30. Fecha 12: Sarmiento – Aldosivi. Domingo 22 de marzo a las 15:30.

Respecto al partido de la fecha 7 de Aldosivi contra Argentinos Juniors en Mar del Plata, desde la Liga Profesional de Fútbol aclararon: «El partido correspondiente a fecha 7 (entre semana) será reprogramado dado que Argentinos Juniors disputará el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. La fecha de reprogramación será establecida una vez que se defina si Argentinos pasa o no a Fase 3. En caso de avanzar a fase 3, dicho partido (vs Aldosivi) se disputará en fecha FIFA«.

Foto: prensa Aldosivi.

En las cuatro fechas restantes del Apertura, Aldosivi enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto (de local), Belgrano (de visitante), Racing (de local) y River (de visitante). Por otra parte, el equipo de Guillermo Farré jugará los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 contra San Miguel, en día, horario y sede a confirmar.

Para consultar el cronograma completo de las primeras 12 fechas del Apertura 2026, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

