Conflicto en el transporte: La UTA Nacional anunció una «inminente medida de fuerza total»

Lo confirmó en un comunicado que lleva la firma de Roberto Carlos Fernandez, presidente del Consejo Directivo Federal de la UTA quien además denunció al Ministerio de Economía por no cumplir con los pagos de los subsidios previstos, en solidaridad con los choferes del AMBA.

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor denunció que desde el Ministerio de Economía de la Nación «no se transfieren los fondos de subsidios aplicables a salarios para el autotransporte de pasajeros del AMBA«, que fueran acordados oportunamente con el Ministerio de Transporte, por lo que anunciaron «una inminente medida de fuerza total«, anunciaron.

En un comunicado de prensa que llegó a esta redacción, y que lleva la firma de Roberto Carlos Fernández, presidente del Consejo Directivo Federal, detallaron que esta situación «afecta directamente a los trabajadores que otra vez deben vivir una situación de angustia al no tener las certezas de cobro, que es lo mínimo que debe garantizarse para quienes prestan una tarea esencial en medio de esta crisis sanitaria».

«Una situación similar -agrega el comunicado- sufrieron hace pocos días nuestros afiliados del interior del país, lo que motivó el reclamo de esta entidad sindical. Por eso parece mentira que nuevamente tengamos que salir a dar a conocer a la sociedad que la historia se repite y que desde algún despacho no se comprende la situación que hoy ponemos a la luz nuevamente».

En el comunicado, detallan que «nos da la idea que en algunos sectores de la Administración Pública Nacional, avanza sin pausa otra pandemia, la de la negligencia o impericia burocrática que impide a algunos tener respeto por el pueblo trabajador, despreocupándose abiertamente por la vulneración de sus derechos».

Y sentenciaron que «en tal sentido anunciamos a la sociedad que para el caso de que esta situación no se solucione en lo inmediato decidiremos una medida de fuerza total«, ya que «venimos poniendo todo el esfuerzo de nuestra parte para brindar un servicio público desde nuestro compromiso más profundo, conocemos las dificultades económicas del país y podemos entender a todas las partes , pero no es admisible que no se cumpla con la palabra como corresponde y de la misma manera en que nosotros siempre lo hacemos».

«Esperamos una respuesta favorable en las próximas horas, donde iremos evaluando los pasos a seguir», cerró el comunicado que firma al pie el referente de la UTA a nivel nacional.

Fuente: elmarplatense.com

