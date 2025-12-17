Conmoción: se incendió un geriátrico y murieron tres adultos mayores

Una emergencia en un geriátrico obligó a activar el protocolo vigente desde 2019. Tres adultos mayores murieron y el resto fue trasladado o retirado por sus familias.
Un incendio en un geriátrico dejó como saldo la muerte de tres adultos mayores y obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia y evacuación. En el lugar, ubicado en Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce, había 38 personas alojadas
El protocolo para este tipo de situaciones, vigente desde 2019, se activó de inmediato, aunque por el momento se desconocen los motivos que originaron el episodio.
