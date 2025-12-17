Conmoción: se incendió un geriátrico y murieron tres adultos mayores

Una emergencia en un geriátrico obligó a activar el protocolo vigente desde 2019. Tres adultos mayores murieron y el resto fue trasladado o retirado por sus familias.

Un incendio en un geriátrico dejó como saldo la muerte de tres adultos mayores y obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia y evacuación. En el lugar, ubicado en Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce, había 38 personas alojadas

El protocolo para este tipo de situaciones, vigente desde 2019, se activó de inmediato, aunque por el momento se desconocen los motivos que originaron el episodio.

Conmoción: se incendió un geriátrico y murieron cuatro adultos mayores.



Está ubicado en el barrio La Perla de Mar del Plata. pic.twitter.com/zAwCLBKbOF — Mi8 (@canal8mdp) December 17, 2025 En el lugar trabajaron de manera coordinada distintas áreas y fuerzas de emergencia. Intervinieron los Bomberos, personal de la Cruz Roja, efectivos policiales, tres móviles del SAME, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaría de Seguridad y el área de Desarrollo Social. La magnitud del operativo reflejó la complejidad de la situación y la necesidad de actuar con rapidez ante la cantidad de personas involucradas.

Según se informó, en el geriátrico residían 38 adultos mayores al momento de la emergencia.

Tras la intervención inicial de los equipos de emergencia, familiares retiraron a tres de los abuelos por sus propios medios. El resto de los residentes fue derivado a tres geriátricos distintos, en un operativo que se realizó de forma escalonada y bajo supervisión sanitaria, para garantizar la continuidad de los cuidados y evitar mayores riesgos.

Un rol clave en las horas posteriores lo asumió la Oficina de Atención a la Víctima, que quedó a cargo de brindar contención y la información correspondiente a las familias

