 CONOCIENDO RUSIA SE PRESENTA EN EL TEATRO ÓPERA LA PLATA

El Ópera, el histórico teatro de la ciudad de las diagonales celebra 73 años de arte con una gran cartelera de shows.

Luego de su consagratoria participación en festivales como el Cosquín Rock y el Quilmes Rock, y con una agenda internacional que no para de crecer, Conociendo Rusia anunció su regreso al escenario porteño que más veces lo vio brillar, Movistar Arena.

Ahora, Mateo regresa a La Plata para presentarse en el Teatro Ópera La Plata el próximo viernes 21 de noviembre, 20hs.

Entradas a la venta por sistema Livepass y boleteria del teatro

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes

Luego de cerrar el 2024 a lo grande al recibir su primer Latin Grammy por su canción “Cinco horas menos” junto a Natalia Lafourcade, Mateo Sujatovich comenzó este año con shows en importantes festivales como el Cosquín Rock, el Quilmes Rock y el Wine Rock. Además, participó como invitado especial de la banda argentina Turf en su su exclusiva edición de Magia Blanca, colaboró con Miranda! para el lanzamiento de Triste y con Indios en Loco.

Conociendo Rusia se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la escena contemporánea, conquistando al público en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y España, demostrando que su lenguaje es tan propio como universal.

Sin duda alguna, Mateo Sujatovich es el referente indiscutido del pop rock en la escena musical iberoamericana.

SOBRE CONOCIENDO RUSIA:

Conociendo Rusia comenzó en 2018 como alter ego del cantautor y guitarrista argentino Mateo Sujatovich. Su primer álbum con nombre homónimo fue recibido con entusiasmo, logrando refundar la canción clásica argentina. Cabildo y Juramento [2019], su segundo disco, obtuvo siete nominaciones a los Premios Gardel y tres a los Latin Grammys. La Dirección fue premiado a Mejor Álbum de Rock en los Premios Gardel y obtuvo nuevamente nominaciones a los Latin Grammys. Hacia el final del 2022, Conociendo Rusia celebró con dos sold outs en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Durante 2023 presentó una propuesta nueva: el Solo Tour, que lo llevó de gira por veinte ciudades y seis países, además de agotar cinco teatros Gran Rex. Acompañado de un piano y su guitarra, con una puesta escénica donde el relato toma protagonismo, Mateo inicia un recorrido por sus tres álbumes de estudio, conectando con el espectador desde la intimidad.

Los últimos años el proyecto recorrió Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España.

En 2024, Conociendo Rusia, consagrado como el representante del pop rock argentino, presentó su nuevo disco “Jet Love” con el que recorrió Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México y España.

Comentarios

comentarios