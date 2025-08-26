Continúa el plan de lucha en la Unmdp: este miércoles habrá paro de docentes y no docentes

Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete otra vez la Ley de Financiamento Universitario, Adum y APU llevarán a cabo una medida de fuerza este miércoles 27 de agosto. De hecho, APU tendrá un paro de 48 horas.

En medio de un plan de lucha por la Ley de Financiamiento Universitario, trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) llevarán a cabo este miércoles 27 de agosto un paro total de actividades.

En primer lugar, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) confirmó que este miércoles habrá un paro docente de 24 horas. El cronograma de actividades continuará el próximo lunes 1º de septiembre con clases públicas en el Complejo Universitario y el martes 2 habrá un nuevo paro con una Marcha Local Universitaria. Arrancará en la Facultad de Medicina y terminará en el Monumento a San Martín.

Abigail Araujo, delegada de Adum, expresó que el paro docente de mañana «tiene como objetivo exigir que se promulgue e implemente la Ley de Financiamiento Universitario que ya se aprobó en el Congreso». «Creemos, por sus propios dichos, que el presidente Javier Milei tiene intenciones de vetarla como hizo el año pasado. Por eso esperamos que el plan de lucha que venimos sosteniendo llegue a los legisladores para que vuelvan a votar la ley, por más de dos tercios de las cámaras si fuera necesario«, sostuvo.

Por otra parte, indicó que en los próximos días se podría acordar la fecha para una nueva Marcha Federal Universitaria «que permita a la sociedad volver a expresarse a favor de la universidad pública».

Además, indicó que desde Adum observan que «en algunas universidades han empezado programas de privatizacion encubierta por medio de los cuales se juntan aportes de empresas para financiar la educación». «Sin embargo, nuestras acciones están orientadas a lograr que la educación vuelva a ser una prioridad presupuestaria del Estado, como indica la Constitución Nacional», agregó.

Por su parte, la Asociación del Personal de la Unmdp (APU) anunció una medida de fuerza de 48 horas para este miércoles 27 de agosto y también para el jueves 28. «En el marco del conflicto que lleva adelante, y ante la falta de respuestas por parte de la gestión, esta semana continúan las medidas de lucha por parte del gremio nodocente universitario, tal como se resolvió en la última Asamblea. Si la gestión no ofrece soluciones, reafirmamos nuestra lucha«, expresaron desde el gremio.

En ese contexto, el miércoles a las 11 habrá una nueva reunión por la paritaria local, después del cuarto intermedio establecido la semana pasada. Luego, el jueves a las 10, habrá un encuentro de la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, donde definirán un nuevo cronograma de actividades.

Fuente: Mi8

