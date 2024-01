Continúan las altas temperaturas en Mar del Plata

El calor no para en Mar del Plata este jueves 25 de enero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura llegará a 32 grados de máxima y 19 grados de mínima.

Aunque el cielo estará parcialmente nublado no hay probabilidades de lluvia durante toda la jornada.

Por su parte, los vientos llegarán hasta 41 km/h y las ráfagas serán de hasta 59 km/h.

Recomendaciones ante altas temperaturas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el ministerio de Salud. Se sugiere remitirse a la información oficial.

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a los bebés, niños y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

-Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

-Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

-Solicitar de inmediato asistencia médica.

-Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

-Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

