Contundente manifestación de trabajadores contra la reforma laboral: «Es regresiva y no sirve»

Convocada por las tres centrales obreras y acompañada por docentes, representantes de personas con discapacidad y organizaciones sociales, la marcha tuvo como epicentro la Catedral.
Esta tarde, el centro de Mar del Plata fue epicentro de la marcha local contra la reforma laboral planteada por Javier Milei, que, finalmente, será tratada el 10 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
«La manifestación fue contundente en Mar del Plata, convocada por las tres centrales de trabajadores. Estamos muy preocupados por la reforma laboral regresiva que plantea el Gobierno y no soluciona los problemas de los trabajadores de Argentina. El 70% de los trabajadores registrados cobran por debajo de la línea de pobreza, los jubilados debajo de la línea de indigencia, y la reforma solo plantea quita de derechos», consideró a Mi8 Miguel Guglielmotti, secretario general adjunto de la CGT local.
En tanto, comparó el proyecto de «modernización laboral» presentado por el Ejecutivo con «las reformas progresivas del resto del mundo hablan de IA, nuevas tecnologías, reducción de jornada laboral, generación de puestos de trabajo, pero esta solo plantea quitas que no vamos a permitir».
Fuente: Mi8