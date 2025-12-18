Contundente manifestación de trabajadores contra la reforma laboral: «Es regresiva y no sirve»

Convocada por las tres centrales obreras y acompañada por docentes, representantes de personas con discapacidad y organizaciones sociales, la marcha tuvo como epicentro la Catedral.

Esta tarde, el centro de Mar del Plata fue epicentro de la marcha local contra la reforma laboral planteada por Javier Milei, que, finalmente, será tratada el 10 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

«La manifestación fue contundente en Mar del Plata, convocada por las tres centrales de trabajadores. Estamos muy preocupados por la reforma laboral regresiva que plantea el Gobierno y no soluciona los problemas de los trabajadores de Argentina. El 70% de los trabajadores registrados cobran por debajo de la línea de pobreza, los jubilados debajo de la línea de indigencia, y la reforma solo plantea quita de derechos», consideró a Mi8 Miguel Guglielmotti, secretario general adjunto de la CGT local.

En tanto, comparó el proyecto de «modernización laboral» presentado por el Ejecutivo con «las reformas progresivas del resto del mundo hablan de IA, nuevas tecnologías, reducción de jornada laboral, generación de puestos de trabajo, pero esta solo plantea quitas que no vamos a permitir».

#MardelPlata El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Raúl Calamante, durante la manifestación contra la reforma laboral.

Toda la información en https://t.co/NRZlpkWBGp pic.twitter.com/j9Oz3LAqLy — Mi8 (@canal8mdp) December 18, 2025 La marcha fue convocada por las tres centrales obreras –CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT– y acompañada por una gran cantidad de sindicatos y gremios. Además, Adum -docentes de la Unmdp- sumó al reclamo el pedido por el financiamiento universitario y representantes de las personas con discapacidad pidieron por la implementación de la Ley de Emergencia.



En línea con los números de la desocupación en la ciudad expuestos por el Indec, que reportaron 23 mil marplatenses sin empleo, «la situación del trabajo en Mar del Plata es complicada hace más de una década. Tenemos los mayores niveles de no registración de la República Argentina y esto no ayuda para nada. Hay que repensar la matriz productiva de Mar del Plata y que los legisladores analicen la reforma, que no sirve», sentenció Guglielmotti.

Por último, valoró positivamente la demora del tratamiento del proyecto: «Que la reforma se trate el 10 de febrero nos da tiempo para seguir manifestándonos y que los legisladores entiendan que la reforma no sirve».

