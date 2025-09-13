Copa Davis: Argentina selló con el dobles la serie ante Países Bajos y se clasificó para el Final 8

En Groningen, tras el 2-0 de ayer con los éxitos de Etcheverry y Cerúndolo, el equipo capitaneado por Frana logró el boleto para noviembre, en Bolonia, con el éxito de Zeballos y Molteni

La Copa Davis, una competencia estrechamente vinculada al aspecto pasional, que siempre marcó el pulso del tenis argentino (con alegrías y frustraciones, discrepancias y alianzas), otra vez le hace un guiño amigable a nuestro país. Por la segunda ronda de los Qualifiers, el equipo nacional definió una serie perfecta ante Países Bajos, de visitante en Groningen, por 3-0, con el triunfo en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5. Así, la Argentina se aseguró un lugar en el Final 8 (cuartos de final), que se jugará del 18 al 23 de noviembre, en Bolonia.

Horacio Zeballos, un doblista de jerarquía mundial que la Argentina disfruta en la Copa DavisPrensa AAT

Luego de un viernes ideal desde el resultado y los rendimientos, con los triunfos individuales de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper de Jong (debutante en la competencia) y Van de Zandschulp, respectivamente, el conjunto capitaneado desde enero por Javier Frana cerró con autoridad la serie este sábado, en el estadio Martinplaza, en la ciudad ubicada a 180 kilómetros de Ámsterdam. No hicieron falta los puntos de singles para sentenciar el duelo.

El diestro Molteni y el zurdo Zeballos (el mejor doblista nacional de la historia y flamante campeón del US Open, en pareja con el español Marcel Granollers) mostraron, nuevamente, química y determinación en los movimientos para superar a una pareja peligrosa, conformada por un habitual singlista que suele jugar en dobles en la Copa Davis (Van de Zandschulp) y un clásico doblista, que esta temporada ganó tres títulos ATP, uno de ellos, en Bastad, haciendo pareja con Guido Andreozzi.

Cebolla y Molto, que en enero pasado también ganaron el punto de dobles en el éxito 3-2 ante Noruega de visitante, exhibieron el conocimiento tenístico que los une, que se remonta a cuando eran chicos y, en los veranos, Molteni visitaba el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata, el club fundado por Horacio Zeballos (padre); luego, el vínculo se prolongó en el circuito profesional (ganaron juntos los ATP de Atlanta 2016 y Buenos Aires 2018) y en los interclubes argentinos, defendiendo el escudo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La Argentina jugará los cuartos de final de la Copa Davis por segunda temporada consecutiva: en 2024, en un formato distinto al que se jugó este año, finalmente cayó en esa instancia ante Italia, en Málaga.

La alegría del capitán Javier FranaSANDER KONING – ANP

Países Bajos no perdía una serie de local desde septiembre de 2014. Desde entonces, ganó cuatro en su casa; y el año pasado, en Málaga, llegó a la final de la Copa Davis por primera vez (perdió con Italia). La ausencia ante la Argentina de su mejor jugador, Tallon Griekspoor, claramente lo afectó, pero el conjunto nacional se enfocó en sus propias virtudes y los capitaneados por Frana jugaron cada punto con autoridad.

