Cordero, queso, omelette, cerveza, pastelitos y pan dulce: fiestas provinciales confirmadas

Difundieron el calendario de eventos turísticos del jueves 4 al jueves 11 en Buenos Aires

El fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María tendrá tentadoras propuestas en los municipios bonaerenses. General Madariaga celebrará la 53° Fiesta Nacimiento del Gaucho; Tandil, la 7º Fiesta del Queso Tandilero; Saavedra, la 26° Fiesta de la Omelette Gigante y los 141 años de Pigüé; Las Flores, la 11°Fiesta del Cordero Deshuesado en el Paraje Rosas y Mar Chiquita, Navidad en Mar de Cobo. Berisso realizará la 11° Fiesta de la Cerveza y Monte Hermoso, la Fiesta de la Cerveza 2025 que marcará el comienzo de la temporada de verano.

GENERAL MADARIAGA

53° Fiesta Nacional del Gaucho

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad. Descripción: Actividades criollas como el traslado en carruaje de la Virgen de Luján, ceremonia “Abriendo tranqueras a los cuatro rumbos”, misa de campaña, homenaje al gaucho y Pericón Nacional. Además, espectáculos de destreza nativa, música y danza con presentaciones de artistas de nivel nacional. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

MONTE HERMOSO

Fiesta de la Cerveza 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, desde las 12:00, en la Plaza Parque General San Martín. Descripción: Beer Truck, gastronomía, música en vivo y DJs, en el marco de la inauguración de la temporada de verano 2025/2026 de Monte Hermoso. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

PILA

4º Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, desde el mediodía; en la Plaza General San Martín. Descripción: Desfile Criollo y concurso al Mejor Cordero al Asador con importantes premios en efectivo, en el marco del 186º aniversario del Partido de Pila. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila.

BERISSO

11º Fiesta de la Cerveza 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 17:00; domingo 7 y lunes 8, desde las 14:00, en el Parque Cívico de Berisso. Descripción: Cervezas artesanales de producción local, gastronomía, banda de la región en vivo. Habrá cerveza sin alcohol, comida vegana y sin TACC. Entrada gratuita.

CARMEN DE ARECO (Pueblo Turístico Gouin)

31º Fiesta Nacional del Pastel

Sábado 6 y domingo 7 a las 11:00, en Gouin. Descripción: Desfiles de instituciones y centros tradicionalistas, Concurso de Pasteleras y Pasteleros, puestos de productores, artesanías, patio de comidas, espectáculos musicales y destrezas criollas. Bono contribución de $4.000. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco. Gouin pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.ç

AVELLANEDA

Copa Argentina del Pan Dulce Avellaneda 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 al lunes 8, desde el mediodía, en la Estación Parque, Güemes 700. Descripción: Elección del mejor pan dulce, espectáculos en vivo, juegos y food trucks, en el marco del Parque Navideño, evento que se desarrolla del 6 al 21/12, de 16:00 a 21:00. Entrada gratuita.

PELLEGRINI (De Bary)

Fiesta Gaucha

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 17:00; domingo 7, desde las 08:00, en De Bary. Descripción: En el marco del 116° aniversario de De Bary, celebra las tradiciones, la música y el espíritu del campo. Sábado: cabalgata criolla a las 17:00 y peña folclórica a las 20:30. Domingo: prueba de riendas a las 08:00; almuerzo criollo, a las 13:00, y finales de las pruebas de riendas a las 15:00. Entrada gratuita.

SAAVEDRA (Pigüé)

26º Fiesta de la Omelette Gigante – 141º Aniversario de Pigüé

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, desde las 08:00; domingo 7, a las 11:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara. Descripción: Sábado, Expo Rural y Comercial; emprendimientos, artesanías, manualistas, paseo gastronómico y espectáculos musicales. Domingo, elaboración de la omelette gigante con 25 mil huevos, a cargo de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante, y cierre con Amar Azul. Entrada gratuita.

SALADILLO

2º Fiesta Cervecera de la Cuenca del Salado

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 12:00, en el predio del Galpón de las Juventudes (Mariano Acosta y 12 de Octubre). Descripción: Bandas en vivo, food trucks, juegos temáticos y las mejores cervezas y comidas de producción local. Entrada gratuita.

TANDIL

7º Fiesta del Queso Tandilero

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 al lunes 8, a partir de las 12:00, en la Diagonal del Parque Independencia. Descripción: Más de cincuenta variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales, degustación de platos con el queso como ingrediente estrella, Carpa Quesera donde se ofrecerán maridajes, charlas temáticas y catas dirigidas por expertos. El “Patio de Perfume de Carnaval” brindará espectáculos de música en vivo, mientras que en el escenario central se presentarán espectáculos y cocina en directo desde la tarde/noche. Entrada gratuita.

LAS FLORES (Paraje Rosas)

11º Fiesta del Cordero Deshuesado

Fecha, hora y lugar: Domingo 7 a las 13:00, en el Paraje Rosas. Descripción: Concurso Mi Mejor Cordero, paseo de artesanías y emprendimientos locales. Valor de la tarjeta: $35.000; menores $12.000. En caso de lluvia se posterga para el 14/12.

LUJÁN

Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen

Fecha, hora y lugar: Domingo 7 y lunes 8, en diferentes horarios, en el Santuario Ntra. Sra. de Luján y otros espacios físicos. Descripción: Las actividades comienzan el domingo 7, a las 07:30, con la apertura del Santuario celebrando Misas en los horarios habituales. A partir de las 20:00, las Misas y actividades se desarrollarán en la plaza Belgrano en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la Provincia. Además, Peña de la Virgen, Rosario de Luces, y repiqueteo de campanas. Lunes 8, Día de la Virgen, las celebraciones continúan durante la madrugada. Desde las 09:00, las Misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior del Templo hasta las 20:00.

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

15° Fiesta Regional del Cordero

Fecha, hora y lugar: Lunes 8, desde las 12:00, en Arboledas. Descripción: Encuentro de sabores, música y tradiciones, con la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. El almuerzo incluye cordero al asador, chorizos y postre. Arboledas pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Entrada arancelada.

Fuente: Ahora Mar del Plata

