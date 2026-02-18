Crecen las alertas por cianobacterias en la provincia de Buenos Aires

Serían alrededor de 13 los lugares afectados por estos organismos microscópicos, según el relevamiento oficial actualizado este martes.

Las cianobacterias volvieron a encender las alarmas en la provincia luego de que el mapa interactivo del Gobierno bonaerense evidenciara un incremento de sectores bajo advertencia sanitaria por la proliferación de estos microorganismos en el agua.

En alerta naranja se encuentran las lagunas Sauce Grande (Monte Hermoso), Cuero de Zorro (Rivadavia), Cañadón (Pehuajó), Rocha (Chacabuco), Lobos, Monte, Chis Chis (Lezama), Las Barrancas, Tablillas, La Saladita y el Río de La Plata en Avellaneda.

En tanto, la única zona bajo alerta roja (riesgo alto) es La Salada, en Pehuajó. Allí se observa una masa verde oscura o amarronada, con aspecto de nata espesa, por lo que está prohibido el ingreso al agua.

Las autoridades explicaron que en los casos de alerta naranja el agua presenta un color verde brillante homogéneo, visible tanto en la superficie como en la arena. En estas situaciones se recomienda no bañarse, evitar el consumo de alimentos en la zona y mantener alejados a niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Para los niveles naranja y rojo, se exige la colocación de una bandera sanitaria que advierte sobre el riesgo potencial para la salud.

Efectos en la salud

De acuerdo con las especificaciones médicas, la exposición a cianobacterias puede provocar:

Vómitos

Diarrea

Dolor de cabeza

Debilitamiento muscular

Alergias o irritaciones en la piel

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua bonaerense realizan evaluaciones y monitoreos diarios. El sistema de advertencias contempla cuatro niveles de riesgo, identificados por colores:

Verde : apto para bañarse, sin presencia detectada.

: apto para bañarse, sin presencia detectada. Amarillo : pequeñas manchas verdes en superficie; si hay contacto, se recomienda higiene inmediata con agua limpia.

: pequeñas manchas verdes en superficie; si hay contacto, se recomienda higiene inmediata con agua limpia. Naranja : agua verde brillante en superficie y orillas; se desaconseja el ingreso.

: agua verde brillante en superficie y orillas; se desaconseja el ingreso. Rojo: masa espesa verde oscura o amarronada; prohibido bañarse.

Qué son las cianobacterias

Según el Ministerio de Salud, las cianobacterias son bacterias Gramnegativas con clorofila, capaces de realizar fotosíntesis. Históricamente fueron identificadas como “algas verde-azules”. Se desarrollan en aguas dulces, saladas y salobres, así como en estuarios.

Muchas especies producen toxinas que pueden permanecer dentro de la célula o liberarse al agua, constituyendo un riesgo para la salud humana y el ambiente.

Su proliferación está asociada al aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo, altas temperaturas, ausencia de viento y abundante radiación solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es natural, aunque en la actualidad se ve acelerado por factores antrópicos y climáticos.

