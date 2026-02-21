Crecen las prepagas para animales: en Argentina, 8 de cada 10 hogares tienen mascotas

Los planes de salud veterinaria llegan a las empresas de medicina prepaga. Mientras el 80% de los hogares tienen mascotas, en menos de la mitad hay chicos

Una de las principales prepagas amplió su gama de servicios ofreciendo la cobertura veterinaria de las mascotas de sus socios. Se trata de OMINT, que está entre las cinco mayores empresas del sector, con más de 300 mil clientes. Hasta el momento no trascendió el costo mensual de la cobertura. Otras prepagas, como Premedic y OSDEPYM, cuentan con planes similares.

La medida es consecuencia de los cambios en la familia, en las que las mascotas ya son parte central. Actualmente, en el país, 8 de cada 10 hogares tienen perro y/o gato. En contrapartida, en menos de la mitad hay menores de 18 años.

Como dato adicional, Argentina está en el top 10 de los países con más perros en el mundo, alrededor de 10 millones. La misma cantidad que la India que tiene 30 veces más habitantes, informó NA.

Las prepagas de humanos que incluyen mascotas

Omint Mascotas: El Grupo Omint selló una alianza estratégica con OSPAN, una organización especializada en salud veterinaria que opera a través de un hospital propio de atención 24 horas y clínicas integrales —Clínica Veterinaria Panda—, brindando servicios de clínica médica, cirugía, internación, diagnóstico por imágenes y más de 25 especialidades veterinarias.

Premedic: A través de su app Premedic Bienestar, ya permite agendar consultas virtuales con veterinarios, sin costo para los asociados.

A través de su app Premedic Bienestar, ya permite agendar consultas virtuales con veterinarios, sin costo para los asociados. OSDEPYM: Ofrece asistencia que incluye castraciones, localización por extravío, guardería en caso de hospitalización, vacunas, delivery de alimento balanceado y hasta un baño gratis en el mes de su cumpleaños. Estos servicios son para perros y gatos indicados legalmente como domésticos que conviven con el beneficiario en su residencia habitual.

Prepagas y obras sociales especializadas en mascotas

Son empresas que nacieron exclusivamente para animales y suelen tener redes de veterinarias propias o en convenio.

OSPAN: Una de las más tradicionales. Ofrece medicina preventiva, vacunas, cirugías e internaciones. Tienen guardia 24 horas.

Companion: Muy popular actualmente porque funciona con un sistema de reintegros. Podés ir a cualquier veterinario matriculado del país, subís la factura a su app y te devuelven parte del gasto (generalmente el 40% en medicamentos y bienestar).

Total Pet: Ofrecen planes que van desde lo básico hasta coberturas premium. Sus precios para este 2026 arrancan en unos $41.250 por una mascota, escalando si tenés más animales.

Ofrecen planes que van desde lo básico hasta coberturas premium. Sus precios para este 2026 arrancan en unos $41.250 por una mascota, escalando si tenés más animales. Iké Mascotas: Es un servicio de asistencia muy completo que incluye desde consultas por videollamada hasta gastos médicos por hasta $2.000.000, dependiendo del plan.

Cuánto sale una prepaga para mascotas

El costo de las cuotas van de $41.250 por una mascota a $144 mil para cinco. También está la alternativa de los seguros, que arrancan desde los $8.000 mensuales para $2.140.000 de cobertura por daños y lesiones.

Los planes suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades, consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, gastos por internación, tratamientos, estudios y hasta daños causados por el animal a terceros.

Planes Básicos: entre $8.000 y $16.000 mensuales (suelen cubrir vacunas, consultas y algunas urgencias).

Planes Intermedios/Plus: entre $40.000 y $70.000 mensuales (incluyen limpiezas dentales, estudios complejos y mayores montos de reintegro).

entre $40.000 y $70.000 mensuales (incluyen limpiezas dentales, estudios complejos y mayores montos de reintegro). Planes Premium: pueden superar los $90.000 e incluyen peluquería, guardería y hasta terapias alternativas (fisioterapia, acupuntura).

La mayoría de los planes estándar incluyen consultas tanto en consultorio como a domicilio o por videollamada; vacunación (Quinta/Sextuple y Rabia); castración; urgencias (guardia 24 horas); descuentos en farmacias veterinarias, alimentos y peluquería.

Fuente Agencia DIB

