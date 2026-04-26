Crecen los empleos precarios en Mar del Plata: cada vez más personas buscan sumar horas o un segundo trabajo

Un informe de la UNMDP confirma y profundiza los datos del Indec: más marplatenses buscan trabajo, crece la informalidad y cae el empleo estable.

Un informe de laUniversidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), denominado «informe sociolaboral del partido de General Pueyrredon» y realizado por el Grupo Estudios del Trabajo -con la colaboración de Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Esteban Gallo- aporta nuevos datos y análisis sobre una tendencia que ya había mostrado el Indec: el deterioro del mercado laboral en la ciudad durante 2025.

Según los últimos datos oficiales, la desocupación en Mar del Plata llegó al 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado y afecta a unas 33 mil personas, consolidando a la ciudad entre las más golpeadas del país.

En ese contexto, el informe académico señala que aumentaron tanto la tasa de actividad (52,1%) como la de empleo (47,2%), en gran parte por más personas que salen a buscar trabajo, muchas veces en condiciones informales.

A la par, creció la subocupación (12,2%) y la presión sobre el mercado laboral, que alcanzó el 21,3%. Es decir, no solo hay más desocupados, sino también más gente con trabajos precarios o que necesita sumar horas para llegar a fin de mes.

Uno de los datos más sensibles resalta la caída del empleo en empresas de cinco o más trabajadores, que se aceleró hacia fines de 2025 y afectó a todos los sectores, algo que no se veía desde la pandemia.

El informe también marca un cambio en la dinámica laboral: aumentan los despidos sin causa y los contratos temporales, en línea con un mercado más inestable.

Además, advierte sobre el impacto de la caída de la actividad pesquera (-15,2%), un sector clave para la economía local, que repercute directamente en el empleo marplatense.

Mercado laboral en crisis: datos del informe

Desempleo: 9,5% (33.000 personas) , Mar del Plata entre las ciudades con mayor desocupación del país.

, Mar del Plata entre las ciudades con mayor desocupación del país. Presión sobre el mercado laboral: 21,3% (74.000 personas) , 1 de cada 5 personas está buscando trabajo o más horas.

, 1 de cada 5 personas está buscando trabajo o más horas. Subocupación: 12,2% (43.000 personas) , gente que trabaja pero no le alcanza, uno de los indicadores más claros de precarización.

, gente que trabaja pero no le alcanza, uno de los indicadores más claros de precarización. Tasa de actividad: 52,1% (sube interanual) , más gente salió a buscar trabajo, por lo que el mercado está más “cargado”.

, más gente salió a buscar trabajo, por lo que el mercado está más “cargado”. Tasa de empleo: 47,2% (+6.000 ocupados), hay más gente trabajando, pero en peores condiciones.

Fuente: Mi8

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